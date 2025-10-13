ХАМАС передал Красному кресту вторую партию израильских заложников

По сообщениям израильских СМИ, в понедельник группировка ХАМАС передала сотрудникам Международного Комитета Красного Креста вторую группу пленных из 13 израильских заложников после того как несколькими часами ранее были освобождены 7 заложников.

Передача произошла в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Ранее сообщалось, что машины Красного Креста сейчас находятся в районе города Хан-, в центральной части Газы для приема очередной группы пленных.

Таким образом в рамках достигнутого соглашения в понедельник были освобождены 20 живых заложников, которые удерживались ХАМАСом в секторе Газа. Освобожденные ранее в понедельник семь заложников уже прибыли в Израиль и встретились с членами своих семей.

Саудовский канал «Аль-Хадат» сообщает, что тела погибших заложников, находившихся в плену у ХАМАС, сегодня днем ​​будут переданы Красному Кресту.

В сообщении не указывается, сколько тел будет передано. Израиль подтвердил гибель по меньшей мере 26 заложников. ХАМАС заявил, что может столкнуться с трудностями при поиске некоторых из них.

Напомним, режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу в полдень 10 октября. Первый этап плана по сектору Газа, разработанного Трампом и поддержанного обеими сторонами, предполагает освобождение оставшихся израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.

Ранее сообщалось, что тысячи израильтян собрались на площади в Тель-Авиве в ожидании возвращения пленных.