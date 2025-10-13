РУ
    13:21, 13 Октябрь 2025 | GMT +5

    ХАМАС передал Красному кресту вторую партию израильских заложников

    Все живые израильские заложники, удерживаемые ХАМАС, освобождены, передает собственный корреспондент агентства Kazinform

    ХАМАС передал Красному кресту вторую партию израильских заложников
    Фото: Anadolu

    По сообщениям израильских СМИ, в понедельник группировка ХАМАС передала сотрудникам Международного Комитета Красного Креста вторую группу пленных из 13 израильских заложников после того как несколькими часами ранее были освобождены 7 заложников.

    Передача произошла в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа.

    Ранее сообщалось, что машины Красного Креста сейчас находятся в районе города Хан-, в центральной части Газы для приема очередной группы пленных.

    Таким образом в рамках достигнутого соглашения в понедельник были освобождены 20 живых заложников, которые удерживались ХАМАСом в секторе Газа. Освобожденные ранее в понедельник семь заложников уже прибыли в Израиль и встретились с членами своих семей.

    Саудовский канал «Аль-Хадат» сообщает, что тела погибших заложников, находившихся в плену у ХАМАС, сегодня днем ​​будут переданы Красному Кресту.

    В сообщении не указывается, сколько тел будет передано. Израиль подтвердил гибель по меньшей мере 26 заложников. ХАМАС заявил, что может столкнуться с трудностями при поиске некоторых из них.

    Напомним, режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу в полдень 10 октября. Первый этап плана по сектору Газа, разработанного Трампом и поддержанного обеими сторонами, предполагает освобождение оставшихся израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.

    Ранее сообщалось, что тысячи израильтян собрались на площади в Тель-Авиве в ожидании возвращения пленных. 

    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
