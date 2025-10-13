Израиль освободил почти две тысячи палестинских задержанных

Все палестинские заключенные, подлежащие освобождению в рамках соглашения об освобождении заложников, заключенного с ХАМАС при поддержке США, были освобождены из израильских тюрем. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля.

Первоначально Израиль заявил, что подождет, пока не будут освобождены все заложники, но вместо этого решил освободить заключенных до того, как ХАМАС передаст тела 28 заложников, которые, как считается, погибли.

اللحظات الأولى لوصول حافلات الأسرى إلى رام الله، والذين حررتهم المــــقاومة ضمن صفقة التبادل. pic.twitter.com/7YFVtXFu1t — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 13, 2025

Палестинские СМИ публикуют кадры прибытия в Рамаллу заключённых, освобождённых в рамках сделки о заложниках, которым разрешили вернуться на Западный берег. На кадрах видно, как силы безопасности Палестинской администрации отводят людей от этой зоны, чтобы пропустить автобусы.

عاجل| الأسرى المحررون بصفقة التبادل يصلون رام الله الآن. pic.twitter.com/6Fpr1Se1hH — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 13, 2025

Некоторые из 250 освобожденных палестинских заключенных будут депортированы за границу или возвращены в сектор Газа, поскольку они родом из прибрежного анклава. По данным палестинских властей, 88 заключенных будут освобождены на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

Thousands of Palestinians in Ramallah welcome back their loved ones released from Israeli prisons under the exchange deal between the Palestinian resistance and the Israeli occupation. pic.twitter.com/YlsuKMMvXE — Quds News Network (@QudsNen) October 13, 2025

Тем временем ЦАХАЛ подтвердил, что все живые израильские заложники находятся в безопасности на территории Израиля. Сообщается, что возвращенные израильские заложники прошли первичное медицинское обследование и уже доставлены по воздуху в больницы, где они воссоединятся со своими семьями.

Напомним, в первой половине дня в понедельник, 13 октября, ХАМАС в два этапа освободил 20 израильских заложников, которые находились в плену в секторе Газа с 7 октября 2023 года. Они были переданы израильским военные через Красный Крест.