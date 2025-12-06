Исламские страны выступили против работы КПП «Рафах» в одну сторону

Министры иностранных дел Катара, Египта, Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Турции и Саудовской Аравии выступили с совместным заявлением, в котором выразили глубокую обеспокоенность заявлениями Израиля об открытии КПП «Рафах» в одну сторону для выезда населения Газы в Египет.

— Министры иностранных дел подчеркнули, что любые попытки изгнать палестинское население с их земли неприемлемы. Министры придают особое значение необходимости полного соблюдения плана президента США Дональда Трампа, согласно которому КПП «Рафах» должен быть открыт для прохода в обе стороны для обеспечения свободы передвижения, — говорится в совместном заявлении.

Ранее власти Израиля сообщили о планах запуска работы КПП «Рафах» на выезд из сектора Газа в ближайшие дни. При этом информации о работе погранперехода в обратном направлении предоставлено не было.

Президент США намерен объявить о начале второй фазы мирного процесса по Газе до Рождества.

Ранее внешнеполитическое ведомство Катара выразило надежду на то, что отсутствие нарушений режима прекращения огня в секторе Газа позволит перейти ко второй фазе мирного соглашения.

Напомним, в начале октября в Египте подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа в присутствии президентов США, а также лидеров Египта, Катара и Турции.