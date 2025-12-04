Израиль откроет КПП «Рафах» для выезда жителей Газы в Египет

Израильский военный орган COGAT заявил, что выезд будет «обеспечен через координацию с Египтом, после получения одобрения сил безопасности Израиля и под наблюдением миссии Евросоюза».

В COGAT добавляют, что механизм будет «аналогичным тому, который действовал в январе», когда КПП открывался во время предыдущего режима прекращения огня.

В Израиле отмечают, что этот шаг демонстрирует приверженность Израиля сохранить текущее перемирие с ХАМАС, которое действует с первой половины октября.

Однако Египет опроверг сообщения о том, что он координирует с Израилем повторное открытие «Рафаха».

Государственная служба информации цитирует официальный египетский источник, который заявил, что «если будет достигнута договоренность об открытии перехода, то он будет открыт в обоих направлениях — для въезда и выезда из сектора Газа — в соответствии с планом президента США Дональда Трампа».

Переход «Рафах» остается в основном закрытым с мая 2024 года, когда палестинскую сторону КПП заняли израильские силы. До этого он был ключевым пунктом ввоза гуманитарной помощи, а также единственным маршрутом для палестинцев, желавших покинуть сектор после начала боевых действий.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас не менее 16,5 тысяч тяжело больных и раненых палестинцев ждут эвакуации из Газы. С момента вступления в силу перемирия через переходы с Израилем удалось эвакуировать лишь 235 пациентов, почти все из которых — дети.

Израильская газета Haaretz сообщила, что силы администрации Палестинской автономии (ПА) будут помогать в работе КПП «Рафах» вместе с миссией ЕС по содействию на границе.

Haaretz также пишет, что Израиль до сих пор блокировал открытие КПП «Рафах» из-за задержки с возвращением тел погибших заложников, которые удерживают ХАМАС и другие вооруженные группировки в Газе.

Ранее Израиль заявил, что переданные Хамас останки не принадлежат ни одному из заложников.