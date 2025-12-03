Переданные Хамас останки не принадлежат ни одному из заложников — Израиль

Израиль заявил в среду, что переданные накануне ХАМАС останки не связаны ни с одним из двух оставшихся заложников в секторе Газа.

По данным канцелярии премьер-министра Израиля, судебно-медицинская экспертиза института Абу Кабир в Тель-Авиве установила, что фрагменты, полученные через Международный комитет Красного Креста, не имеют отношения к израильтянину Рану Гвили и гражданину Таиланда Судтисаку Ринтхалака — последним двум заложникам, тела которых все еще находятся в секторе Газа.

Семьи заложников были уведомлены о результатах.

— Усилия по их возвращению не прекратятся до полного выполнения миссии — надлежащего погребения на родине, — отметили в канцелярии израильского премьера.

Международный комитет Красного Креста сообщил во вторник, что переданные из сектора Газа материалы представляли собой «небольшие останки, части тела».

Организация продолжает выступать посредником при передаче тел и освобождении живых заложников в рамках заключенного в октябре соглашения о прекращении огня.

Ранее ООН сообщила, что Газа потеряла 70 лет развития.