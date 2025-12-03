РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:43, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Переданные Хамас останки не принадлежат ни одному из заложников — Израиль

    Эксперты не подтвердили принадлежность переданных ХАМАС останков двум последним заложникам, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Переданные Хамас останки не принадлежат ни одному из заложников — Израиль
    Фото: x.com / @turkiyetodaycom

    Израиль заявил в среду, что переданные накануне ХАМАС останки не связаны ни с одним из двух оставшихся заложников в секторе Газа.

    По данным канцелярии премьер-министра Израиля, судебно-медицинская экспертиза института Абу Кабир в Тель-Авиве установила, что фрагменты, полученные через Международный комитет Красного Креста, не имеют отношения к израильтянину Рану Гвили и гражданину Таиланда Судтисаку Ринтхалака — последним двум заложникам, тела которых все еще находятся в секторе Газа.

    Семьи заложников были уведомлены о результатах.

    — Усилия по их возвращению не прекратятся до полного выполнения миссии — надлежащего погребения на родине, — отметили в канцелярии израильского премьера.

    Международный комитет Красного Креста сообщил во вторник, что переданные из сектора Газа материалы представляли собой «небольшие останки, части тела».

    Организация продолжает выступать посредником при передаче тел и освобождении живых заложников в рамках заключенного в октябре соглашения о прекращении огня.

    Ранее ООН сообщила, что Газа потеряла 70 лет развития. 

    Палестино-израильский конфликт Мировые новости ХАМАС Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
