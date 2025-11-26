ООН: Газа потеряла 70 лет развития

Представляя доклад, посвященный состоянию экономики оккупированной Палестинской территории за 2025 год, заместитель Генерального секретаря ЮНКТАД Педро Мануэль Морено отметил, что многолетние ограничения на передвижение в сочетании с последствиями военных действий «свели на нет десятилетия прогресса» и оставили Газу и Западный берег в руинах.

— То, что мы видим сегодня, вызывает крайнюю тревогу, — сказал он — Газа переживает самое быстрое и разрушительное экономическое падение за всю историю наблюдений.

ВВП Газы снизился на 83 процента

По данным ЮНКТАД, в 2024 году ВВП Газы сократился на 83 процента по сравнению с предыдущим годом, а ВВП на душу населения упал до 161 доллара в год — менее 50 центов в день, это один из самых низких показателей в мире. Объем экономики сектора составляет лишь 13 процентов от уровня 2022 года.

Старший экономист Мутасим Элаграа, координатор программы ЮНКТАД по поддержке палестинского народа, подчеркнул, что кризис фактически уничтожил семь десятилетий развития.

— Экономика Газы потеряла 87 процентов своей стоимости с 2022 года. Показатели ВВП на душу населения вернулись к уровню 22-летней давности. Это худший экономический кризис, который когда-либо фиксировался в последние десятилетия, — отметил он.

По словам экономиста, уровень безработицы в целом достиг 50 процентов, а в Газе — более 80 процентов.

Фото: unicef.org

Западный берег также переживает глубочайший спад

Западный берег столкнулся с самым значительным сокращением экономики за всю историю: в 2024 году ВВП снизился на 17 процентов, а доход на душу населения — почти на 19 процентов.

По оценкам ЮНКТАД, сочетание растущей нестабильности, ужесточение ограничений на передвижение, расширение поселений и потеря доступа к 60 процентам угодий на Западном берегу «десятилетиями подавляли экономический рост» и существенно ограничивают дальнейшее восстановление.

Морено отметил, что финансовое положение Палестины — «худшее за всю историю». На ситуацию влияют сокращающиеся доходы и удерживаемые фискальные переводы, которые составляют более двух третей налоговых поступлений.

Система образования разрушена

В докладе говорится, что разрушение всех школ и университетов в Газе лишило детей возможности учиться. Последствия этих действий, как отмечают эксперты, будут ощущаться на протяжении поколений.

По словам Элаграа, «система образования, получения навыков и весь фундамент человеческого капитала разрушены».

— Газа потеряла 70 лет развития, — сказал он.

Повреждено 86% сельхозугодий

По данным ЮНКТАД, сельское хозяйство Газы «серьезно подорвано». По словам Генерального секретаря ЮНКТАД Ребеки Гринспан, повреждено 86 процентов сельхозугодий, уничтожено 83 процента водных скважин, а также поврежден 71 всех процент теплиц. Пригодными для возделывания остаются только 1,5 процента земель.

Фото: ООН

Для восстановления потребуется $70 млрд

По совместным оценкам ООН, ЕС и Всемирного банка, на восстановление Газы необходимо более 70 миллиардов долларов.

Расчистка завалов может занять 22 года, а ликвидация неразорвавшихся боеприпасов — до 10 лет.

Морено отметил соглашение о прекращении огня, достигнутое в октябре 2025 года, однако, подчеркнул он, помощь должна поступать уже сейчас.

— Гуманитарная помощь нужна уже сейчас. Для того, чтобы стабилизировать экономику и начать восстановление, необходимо долговременное перемирие, — сказал он.

Элаграа добавил, что развитие возможно лишь при условии свободного ввоза гуманитарных грузов. Он охарактеризовал последние события как «положительные», однако отметил, что они развиваются слишком медленно.

