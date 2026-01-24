Инициатива перехода на однопалатный Парламент поддержана большинством казахстанцев

По его словам, инициатива перехода на однопалатный Парламент, поднятая Главой государства 8 сентября прошлого года, была поддержана большинством граждан страны.

— С октября все предложения по Парламентской реформе были полностью собраны. Членам Рабочей группы предоставлен месяц на подготовку собственных предложений и замечаний по предстоящей реформе, — подчеркнул Ерлан Карин.

Он также отметил, что участие в процессе принимали не только члены Рабочей группы, но и партии Amanat, Auyl, Respublica, Aq Jol, Народная партия Казахстана, Общенациональная социал-демократическая партия, а также ряд общественных и профессиональных организаций, включая «Baitaq», движение «Zhanaru» против коррупции, республиканскую коллегию адвокатов, адвокатское сообщество «Toqtamys», Международную палату арбитража и медиации, Фонд развития парламентаризма, Институт экономической политики и инициативную группу «Гражданская инициатива».

Таким образом, по словам Ерлана Карина, на членов комиссии возложена важная миссия — обеспечить всестороннее рассмотрение предложений граждан и организаций при подготовке парламентской реформы.