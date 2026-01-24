РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:20, 24 Январь 2026 | GMT +5

    Инициатива перехода на однопалатный Парламент поддержана большинством казахстанцев

    Заместитель председателя Конституционной комиссии Ерлан Карин остановился на проделанной работе Рабочей группы по Парламентской реформе и отметил, что сегодняшняя Конституционная комиссия является ее законным продолжением, передает Kazinform.

    Ерлан Карин рассказал о работе Рабочей группы по Парламентской реформе и участии граждан
    кадр из видео

    По его словам, инициатива перехода на однопалатный Парламент, поднятая Главой государства 8 сентября прошлого года, была поддержана большинством граждан страны.

    — С октября все предложения по Парламентской реформе были полностью собраны. Членам Рабочей группы предоставлен месяц на подготовку собственных предложений и замечаний по предстоящей реформе, — подчеркнул Ерлан Карин.

    Он также отметил, что участие в процессе принимали не только члены Рабочей группы, но и партии Amanat, Auyl, Respublica, Aq Jol, Народная партия Казахстана, Общенациональная социал-демократическая партия, а также ряд общественных и профессиональных организаций, включая «Baitaq», движение «Zhanaru» против коррупции, республиканскую коллегию адвокатов, адвокатское сообщество «Toqtamys», Международную палату арбитража и медиации, Фонд развития парламентаризма, Институт экономической политики и инициативную группу «Гражданская инициатива».

    Таким образом, по словам Ерлана Карина, на членов комиссии возложена важная миссия — обеспечить всестороннее рассмотрение предложений граждан и организаций при подготовке парламентской реформы.

    Теги:
    Конституция Парламент Конституционная реформа Политические реформы
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
