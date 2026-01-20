Токаев: Парламент предлагается наделить правом избирать судей Верховного суда

Как отметил Глава государства, второй блок инициатив затрагивает компетенции Парламента в части формирования состава Конституционного суда, Высшей аудиторской палаты и Центральной избирательной комиссии. В настоящее время, напомнил он, полномочия по их формированию распределены между Мажилисом, Сенатом и Президентом.

Вместе с тем, по его словам, предлагается, чтобы назначение всех членов этих структур осуществлялось исключительно с согласия Парламента.

Кроме того, инициативы предусматривают наделение депутатов полномочиями по избранию всех судей Верховного суда по представлению Президента.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что реализация этих предложений станет значительным шагом в развитии казахстанского парламентаризма и укреплении системы сдержек и противовесов между ветвями власти.

Напомним, Президент заявил, что инициативу о переходе к однопалатному Парламенту поддерживает народ. Глава государства предложил назвать новый Парламент «Курултай». Депутаты нового Парламента будут избираться по пропорциональной системе. Президент Казахстана также поддержал сохранение пятипроцентного порога для партий для прохождения в Парламент.

С текстовой трансляцией заседания можно ознакомиться по ссылке.