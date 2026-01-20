РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:01, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Токаев: Парламент предлагается наделить правом избирать судей Верховного суда

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе V заседания Национального курултая рассказал о предложениях, касающихся расширения полномочий Парламента при формировании ряда ключевых государственных органов, передает Kazinform.

    курултай
    Фото: Акорда

    Как отметил Глава государства, второй блок инициатив затрагивает компетенции Парламента в части формирования состава Конституционного суда, Высшей аудиторской палаты и Центральной избирательной комиссии. В настоящее время, напомнил он, полномочия по их формированию распределены между Мажилисом, Сенатом и Президентом.

    Вместе с тем, по его словам, предлагается, чтобы назначение всех членов этих структур осуществлялось исключительно с согласия Парламента.

    Кроме того, инициативы предусматривают наделение депутатов полномочиями по избранию всех судей Верховного суда по представлению Президента.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что реализация этих предложений станет значительным шагом в развитии казахстанского парламентаризма и укреплении системы сдержек и противовесов между ветвями власти.

    Напомним, Президент заявил, что инициативу о переходе к однопалатному Парламенту поддерживает народ. Глава государства предложил назвать новый Парламент «Курултай». Депутаты нового Парламента будут избираться по пропорциональной системе. Президент Казахстана также поддержал сохранение пятипроцентного порога для партий для прохождения в Парламент.

    С текстовой трансляцией заседания можно ознакомиться по ссылке.

    Курултай Касым-Жомарт Токаев Национальный курултай
    Жанара Мухамедиярова
