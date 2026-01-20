РУ
    13:03, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Инициативу о переходе к однопалатному Парламенту поддерживает народ — Президент

    На пятом Национальном курултае Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахстанцы поддерживают переход к однопалатному парламенту, передает корреспондент агентства Kazinform.

    V Национальный Курултай: текстовая трансляция
    Фото: Аkorda

    — Если скажем, что казахстанцы поддерживают переход к однопалатному парламенту — то не ошибемся, — отметил Глава государства во время своего выступления на Национальном курултае.

    С текстовой трансляцией заседания можно ознакомиться по ссылке.

