13:03, 20 Январь 2026 | GMT +5
Инициативу о переходе к однопалатному Парламенту поддерживает народ — Президент
На пятом Национальном курултае Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахстанцы поддерживают переход к однопалатному парламенту, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Если скажем, что казахстанцы поддерживают переход к однопалатному парламенту — то не ошибемся, — отметил Глава государства во время своего выступления на Национальном курултае.
С текстовой трансляцией заседания можно ознакомиться по ссылке.