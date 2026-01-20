РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:05, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Глава государства предложил назвать новый Парламент «Курултай»

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил назвать новый парламент «Курултай» и обозначил основные параметры его структуры, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ұлттық құрылтай
    Фото: Акорда

    Глава государства подчеркнул, что нет необходимости увеличивать численность депутатов, и в парламенте должны работать подлинные патриоты и высококвалифицированные специалисты.

    — В итоге было высказано мнение, что общее количество мандатов должно составлять 145. Число заместителей председателя — три, а количество комитетов не должно превышать восьми, — сказал Президент.

    Новый Парламент будет избираться сроком на пять лет.

    Токаев отметил, что новая структура парламента обеспечит эффективность работы законодательного органа и позволит сосредоточиться на приоритетных вопросах развития страны.

    С текстовой трансляцией заседания можно ознакомиться по ссылке.

