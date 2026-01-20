РУ
    13:23, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Депутаты нового Парламента будут избираться по пропорциональной системе

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе V заседания Национального курултая заявил о порядке формирования нового Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ұлттық құрылтай
    Фото: Акорда

    Глава государства отметил, что теперь депутаты будут избираться по принципу пропорциональной системы, что позволит усилить институциональную роль политических партий и повысит их ответственность перед обществом.

    — Мне известно, что некоторые партии предлагали формировать по пропорциональной системе не только Парламент, но и маслихаты всех уровней. Однако считаю необходимым сохранить мажоритарную систему в регионах, — сказал Токаев.

    Президент подчеркнул, что сохранение мажоритарной системы в регионах обеспечит представительство интересов населения на местах и позволит эффективно учитывать региональные особенности при законотворчестве.

    В новом однопалатном Парламенте также предлагают отказаться от Президентской квоты и квоты для Ассамблеи народа Казахстана.

    С текстовой трансляцией заседания можно ознакомиться по ссылке.

