Казахстан на Олимпиаде-2026: полный список, кто самый возрастной и молодой атлет

Напомним, ранее был известен предварительный список казахстанских олимпийцев. Однако 23 января стали официально известны имена всех 36 олимпийцев из Казахстана.

Биатлон: Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Милана Генева, Айша Ракышева

Конькобежный спорт: Евгений Кошкин, Кристина Силаева, Елизавета Голубева, Надежда Морозова, Арина Ильященко

Шорт-трек: Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова, Яна Хан

Фигурное катание: Михаил Шайдоров, Софья Самоделкина

Фристайл-акробатика: Динмухаммед Райымкулов, Шерзод Хаширбаев, Роман Иванов, Асылхан Асан, Аяна Жолдас

Фристайл-могул: Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Анастасия Городко, Павел Колмаков

Горнолыжный спорт: Александра Скороходова, Ростислав Хохлов

Лыжные гонки: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков

Прыжки на лыжах с трамплина: Илья Мизерных, Данил Васильев

Северное дворборье: Чингиз Ракпаров

Фото: sportbugin.kz

Самым молодым спортсменов в составе является Асан Асылхан (16 лет).

Фото: НОК

Самыми возрастными – 33-летние Абзал Ажгалиев и Юлия Галышева.

Фото: olympic.kz

Знаменосцами сборной Казахстана на зимней Олимпиаде-2026 назначены двукратный вице-чемпион мира по шорт-треку Денис Никиша и вице-чемпионка Универсиады Аяулым Амренова, выступающая во фристайле-могуле. Государственный флаг им вручил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

