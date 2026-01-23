Казахстан на Олимпиаде-2026: полный список, кто самый возрастной и молодой атлет
Национальный олимпийский комитет РК и Министерство туризма и спорта РК обнародовали полный подтвержденный поименный список участников зимних Олимпийских игр 2026 из Казахстана, передает Kazinform.
Напомним, ранее был известен предварительный список казахстанских олимпийцев. Однако 23 января стали официально известны имена всех 36 олимпийцев из Казахстана.
Биатлон: Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Милана Генева, Айша Ракышева
Конькобежный спорт: Евгений Кошкин, Кристина Силаева, Елизавета Голубева, Надежда Морозова, Арина Ильященко
Шорт-трек: Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова, Яна Хан
Фигурное катание: Михаил Шайдоров, Софья Самоделкина
Фристайл-акробатика: Динмухаммед Райымкулов, Шерзод Хаширбаев, Роман Иванов, Асылхан Асан, Аяна Жолдас
Фристайл-могул: Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Анастасия Городко, Павел Колмаков
Горнолыжный спорт: Александра Скороходова, Ростислав Хохлов
Лыжные гонки: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков
Прыжки на лыжах с трамплина: Илья Мизерных, Данил Васильев
Северное дворборье: Чингиз Ракпаров
Самым молодым спортсменов в составе является Асан Асылхан (16 лет).
Самыми возрастными – 33-летние Абзал Ажгалиев и Юлия Галышева.
Знаменосцами сборной Казахстана на зимней Олимпиаде-2026 назначены двукратный вице-чемпион мира по шорт-треку Денис Никиша и вице-чемпионка Универсиады Аяулым Амренова, выступающая во фристайле-могуле. Государственный флаг им вручил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
