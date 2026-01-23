РУ
    17:50, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстан на Олимпиаде-2026: полный список, кто самый возрастной и молодой атлет

    Национальный олимпийский комитет РК и Министерство туризма и спорта РК обнародовали полный подтвержденный поименный список участников зимних Олимпийских игр 2026 из Казахстана, передает Kazinform.

    Олимпиада-2026
    Фото: olympic.kz

    Напомним, ранее был известен предварительный список казахстанских олимпийцев. Однако 23 января стали официально известны имена всех 36 олимпийцев из Казахстана.

    Биатлон: Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Милана Генева, Айша Ракышева

    Конькобежный спорт: Евгений Кошкин, Кристина Силаева, Елизавета Голубева, Надежда Морозова, Арина Ильященко

    Шорт-трек: Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова, Яна Хан

    Фигурное катание: Михаил Шайдоров, Софья Самоделкина

    Фристайл-акробатика: Динмухаммед Райымкулов, Шерзод Хаширбаев, Роман Иванов, Асылхан Асан, Аяна Жолдас

    Фристайл-могул: Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Анастасия Городко, Павел Колмаков

    Горнолыжный спорт: Александра Скороходова, Ростислав Хохлов

    Лыжные гонки: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков

    Прыжки на лыжах с трамплина: Илья Мизерных, Данил Васильев

    Северное дворборье: Чингиз Ракпаров

    Асан Асылхан
    Фото: sportbugin.kz

    Самым молодым спортсменов в составе является Асан Асылхан (16 лет).

    Абзал Ажгалиев
    Фото: НОК

    Самыми возрастными – 33-летние Абзал Ажгалиев и Юлия Галышева.

    Юлия Галышева
    Фото: olympic.kz

    Знаменосцами сборной Казахстана на зимней Олимпиаде-2026 назначены двукратный вице-чемпион мира по шорт-треку Денис Никиша и вице-чемпионка Универсиады Аяулым Амренова, выступающая во фристайле-могуле. Государственный флаг им вручил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 

    О самых титулованных спортсменах в составе сборной Казахстана мы рассказывали здесь

    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
