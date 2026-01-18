Кто из казахстанских спортсменов поедет на зимнюю Олимпиаду-2026

Уже известно, что казахстанские спортсмены на зимних Олимпийских играх будут соревноваться в 10 видах спорта: биатлон, конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-трек, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл-могул и фристайл-акробатика.

Суммарно в этих видах спорта будет разыграно 58 комплектов медалей и казахстанские болельщики верят в то, что как минимум одна медаль будет в копилке отечественных атлетов.

Что касается имен спортсменов-участников Олимпиады-2026 из Казахстана, то в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке их имена уже утверждены и зафиксированы в стартовых протоколах.

Что касается остальных 7 видов спорта, то имеются пока лишь предварительные списки отобравшихся на Олимпиаду, отбор еще продолжается, и необходимо дождаться официального подтверждения их участия в Белых Играх-2026.

Ниже мы перечислим имена как уже утвержденных, так и потенциальных участников Олимпиады от Казахстана.

Фигурное катание — 2 спортсмена

В фигурном катании от Казахстана на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане примут участие два спортсмена. Это вице-чемпион мира алматинец Михаил Шайдоров, который выступит в мужском одиночном катании, а также Софья Самоделкина — она представит Казахстан в женском одиночном катании.

Фото из личного архива Асем Касановой

Шорт-трек — 4 спортсмена

В шорт-треке Казахстан представят четыре спортсмена. Это двукратный вице-чемпион мира Денис Никиша, обладатель четвертого места на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине Абзал Ажгалиев, а также Яна Хан и Ольга Тихонова.

В мужских соревнованиях Казахстан завоевал право выставить двух спортсменов на дистанции 500 метров и одного — на 1000 метров.

Фото: ДРС

Женская команда сможет заявить двух участниц на дистанцию 500 метров, одну — на 1000 метров и двоих — на дистанцию 1500 метров.

Кроме того, Казахстан примет участие в смешанной эстафете.

Конькобежный спорт — 5 спортсменов

В конькобежном спорте сборная Казахстана на Олимпиаде-2026 будет состоять из 5 спортсменов. Это Евгений Кошкин, Надежда Морозова, Арина Ильященко, а также Кристина Силаева и Елизавета Голубева.

В мужских соревнованиях у Казахстана одна лицензия на дистанции 500 метров. В женских соревнованиях лицензии распределились следующим образом: 500 метров — 2 лицензии; 1000 метров — 2 лицензии; 1500 метров — 2 лицензии; 3000 метров — 2 лицензии; 5000 метров — 1 лицензия; масс-старт — 1 лицензия; командная гонка — 1 лицензия.

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта

Лыжные гонки — предварительно 7 спортсменов

В лыжных гонках от Казахстана предварительно могут участвовать семь спортсменов (четыре женщины и три мужчины). Отбор еще продолжается.

На данный момент известны имена трех лыжниц, которые вероятнее всего представят Казахстан в женской части соревнований. Это Ксения Шалыгина, Надежда Степашкина и Анна Мельник.

Фото: из личного архива Александра Батяйкина

Имена 4-й участницы Олимпиады от Казахстана среди женщин в лыжных гонках, а также всех 3-х мужчин пока не сообщается.

Биатлон — предварительно 3 спортсмена

В биатлоне ситуация такая же, как и в лыжных видах спорта: розыгрыш лицензий в самом разгаре. Пока на счету Казахстана предварительно значатся три лицензии (одна — у женщин и две — у мужчин), но имена спортсменов еще официально не объявлены.

Фристайл-могул — предварительно 4 спортсмена

Во фристайле-могуле квалификация на Олимпиаду также продолжается, тем не менее, на текущий момент у Казахстана уже есть допуск для четырех спортсменов (три женщины и один мужчина).

По информации сайта FIS, предварительно допуски на Олимпиаду уже завоевали двукратная призерка взрослых чемпионатов мира Анастасия Городко, бронзовая призерка Олимпиады и многократная призерка чемпионатов мира Юлия Галышева, призер чемпионата мира Павел Колмаков и вице-чемпионка Универсиады Аяулым Амренова.

Фото: ДРС

Фристайл-акробатика — предварительно 5 спортсменов

В предварительном списке участников по фристайле-акробатике — 5 атлетов из Казахстана (1 женщина и 4 мужчины).

Необходимые для использования квот баллы FIS, по данным официального сайта, в сборной Казахстана имеют Аяна Жолдас, Асан Асылхан, Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов и Роман Иванов. Они ожидают окончания квалификации и подтверждения своего участия в Олимпиаде.

Фото: Турар Казангапов/НОК РК

Прыжки на лыжах с трамплина — предварительно 2 спортсмена

В прыжках на лыжах с трамплина, где также продолжается квалификация, ожидается участие двух атлетов из Казахстана.

Необходимые для участия в Олимпиаде баллы имеют 4 спортсмена, и тренерский штаб должен принять решение о том, кто именно должен представить страну на Играх-2026.

Среди кандидатов называются Илья Мизерных и Данил Васильев.

Фото: НОК РК

Лыжное двоеборье — предварительно 1 спортсмен

В лыжном (северном) двоеборье участие в Олимпиаде-2026 вероятнее всего примет один спортсмен — Чингис Ракпаров, который готовится к Играм по индивидуальной программе.

Горнолыжный спорт — предварительно 2 спортсмена

В горнолыжном спорте ожидается участие двух представителей от Казахстана — мужчины и женщины. Имена атлетов еще неизвестны, квалификация продолжается.

По предварительным данным, лицензии могут получить Александра Скороходова и Ростислав Хохлов.

Фото: Федерация горных лыж, фристайла и сноуборда

Таким образом, по состоянию на 13 января, у Казахстана официально пока 11 спортсменов-участников Олимпиады-2026, однако, потенциально страну в сумме представят 35 атлетов.

Окончательный и подтвержденный полный список делегации Казахстана в Милане-2026 будет готов к концу января.