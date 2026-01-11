Названы имена лыжниц-участниц Олимпиады-2026 от Казахстана

Пока FIS распределяет квоты на основании результатов на Кубках мира, в каждой стране составляют свои списки атлетов, которые выйдут на старт. В частности, появилась первая информация относительно будущих олимпийцев в лыжных гонках.

В акимате Акмолинской области рассказали, что по итогам Кубка Казахстана, который прошел в Щучинске, определился состав национальной сборной по лыжным гонкам.

— На Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо выступят Ксения Шалыгина, Надежда Степашкина и Анна Мельник, — говорится в сообщении.

Примечательно, что в женских лыжных гонках у Казахстана предварительно 4 лицензии, однако, имя 4-й участницы Олимпиады от Казахстана в лыжных гонках среди женщин пока не сообщается.

