    17:10, 11 Январь 2026 | GMT +5

    Названы имена лыжниц-участниц Олимпиады-2026 от Казахстана

    Международная федерация лыжных видов спорта FIS готовится объявить точное количество лицензий, выданных странам для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в лыжных гонках и других лыжных видах спорта, передает Kazinform.

    Фото: Минспорта и туризма РК

    Пока FIS распределяет квоты на основании результатов на Кубках мира, в каждой стране составляют свои списки атлетов, которые выйдут на старт. В частности, появилась первая информация относительно будущих олимпийцев в лыжных гонках.

    В акимате Акмолинской области рассказали, что по итогам Кубка Казахстана, который прошел в Щучинске, определился состав национальной сборной по лыжным гонкам.

    — На Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо выступят Ксения Шалыгина, Надежда Степашкина и Анна Мельник, — говорится в сообщении.

    Примечательно, что в женских лыжных гонках у Казахстана предварительно 4 лицензии, однако, имя 4-й участницы Олимпиады от Казахстана в лыжных гонках среди женщин пока не сообщается.

    Напомним, что с полными результатами Кубка Казахстана по лыжным гонкам можно ознакомиться здесь.

