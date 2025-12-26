Претенденты на поездку в Милан-2026: выявлены лучшие лыжники Казахстана
В Щучинске на Кубке Казахстана по лыжным гонкам определились лучшие атлеты страны в этом виде спорта, передает агентство Kazinform.
На базе олимпийского центра подготовки по зимним видам спорта в Щучинске завершается Кубок Республики Казахстан по лыжным гонкам.
В соревнованиях принимают участие более 180 атлетов (100 мужчин и 80 женщин) из 12 регионов страны. В течение четырех дней спортсмены выявляют сильнейших в следующих дисциплинах: спринт, скиатлон, индивидуальная гонка на 10 км и масс-старт.
Полный список победителей и призеров Кубка Казахстана по лыжным гонкам:
Классический спринт (1,2 км)
Мужчины
- Константин Борцов (Акмолинская область)
- Султан Базарбеков (ВКО)
- Дастан Калыбеков (ВКО)
Женщины
- Анна Мельник (Акмолинская область)
- Надежда Степашкина (Акмолинская область)
- Дарья Ряжко (Павлодарская область)
Скиатлон (20 км)
Мужчины
- Амиргали Муратбеков (Абайская область)
- Наиль Башмаков (Костанайская область)
- Владислав Ковалев (Костанайская область)
Женщины
- Надежда Степашкина (Акмолинская область)
- Ксения Шалыгина (Акмолинская область)
- Ангелина Шурыга (г. Алматы)
Индивидуальная гонка (10 км)
Мужчины
- Виталий Пухкало (Костанайская область)
- Олжас Климин (Акмолинская область)
- Наиль Башмаков (Костанайская область)
Женщины
- Надежда Степашкина (Акмолинская область)
- Ксения Шалыгина (Акмолинская область)
- Дарья Ряжко (Павлодарская область)
Масс-старт (30 км)
Мужчины
- Амиргали Муратбеков (Абайская область)
- Олжас Климин (Акмолинская область)
- Виталий Пухкало (Костанайская область)
По предварительным данным, в лыжных гонках от Казахстана на Олимпиаде-2026 в Милане могут участвовать семь спортсменов (четыре женщины и три мужчины). Окончательная информация о количестве лицензий на Олимпиаду в Милане станет известна 19 января 2026 года по итогам этапов Кубка мира.