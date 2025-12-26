Претенденты на поездку в Милан-2026: выявлены лучшие лыжники Казахстана

На базе олимпийского центра подготовки по зимним видам спорта в Щучинске завершается Кубок Республики Казахстан по лыжным гонкам.

В соревнованиях принимают участие более 180 атлетов (100 мужчин и 80 женщин) из 12 регионов страны. В течение четырех дней спортсмены выявляют сильнейших в следующих дисциплинах: спринт, скиатлон, индивидуальная гонка на 10 км и масс-старт.

Полный список победителей и призеров Кубка Казахстана по лыжным гонкам:

Классический спринт (1,2 км)

Мужчины

Константин Борцов (Акмолинская область) Султан Базарбеков (ВКО) Дастан Калыбеков (ВКО)

Женщины

Анна Мельник (Акмолинская область) Надежда Степашкина (Акмолинская область) Дарья Ряжко (Павлодарская область)

Скиатлон (20 км)

Мужчины

Амиргали Муратбеков (Абайская область) Наиль Башмаков (Костанайская область) Владислав Ковалев (Костанайская область)

Женщины

Надежда Степашкина (Акмолинская область) Ксения Шалыгина (Акмолинская область) Ангелина Шурыга (г. Алматы)

Индивидуальная гонка (10 км)

Мужчины

Виталий Пухкало (Костанайская область) Олжас Климин (Акмолинская область) Наиль Башмаков (Костанайская область)

Женщины

Надежда Степашкина (Акмолинская область) Ксения Шалыгина (Акмолинская область) Дарья Ряжко (Павлодарская область)

Масс-старт (30 км)

Мужчины

Амиргали Муратбеков (Абайская область) Олжас Климин (Акмолинская область) Виталий Пухкало (Костанайская область)

По предварительным данным, в лыжных гонках от Казахстана на Олимпиаде-2026 в Милане могут участвовать семь спортсменов (четыре женщины и три мужчины). Окончательная информация о количестве лицензий на Олимпиаду в Милане станет известна 19 января 2026 года по итогам этапов Кубка мира.