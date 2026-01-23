Казахстан на Олимпиаде-2026: названы самые титулованные спортсмены-участники

На зимних Олимпийских играх 2026 года Казахстан представят 36 спортсменов в 10 видах спорта.

Интересный факт: в этом году так получилось, что в олимпийской сборной получилось гендерное равенство: в число 36 атлетов-участников Игр вошли 18 женщин и 18 мужчин. Из 36 казахстанцев также ровно половина — 18 спортсменов, впервые в карьере примут участие в Олимпиаде.

Что касается титулов, то в команде сразу несколько атлетов имеют награды чемпионатов мира, а еще в сборной — призеры Олимпийских игр.

Юлия Галышева

Наиболее титулованной спортсменкой в составе сборной Казахстана на зимних Олимпийских играх 2026 года является 33-летняя Юлия Галышева, выступающая во фристайле-могуле. Галышева — последняя на текуший момент призерка зимних Олимпийских игр из Казахстана, она выиграла бронзу Олимпиады-2018, после чего никому из казахстанцев пока не удалось привезти на родину награды зимних Олимпиад.

Фото: olympic.kz

Кроме того, на счету Галышевой 4 медали чемпионатов мира (одно золото, два серебра и одна бронза). Юлия первой из фристайлистов-могулистов Казахстана поднялась на пьедестал почета мировых первенств и Олимпиад и до сих пор продолжает выступления на бугристой трассе в качестве спортсменки. Для Галышевой Белые Игры-2026 будут пятой по счету Олимпиадой. Ранее такого же показателя добивались только лыжница Елена Володина-Антонова и фристайлист Дмитрий Рейхерд.

Анастасия Городко

Трехкратная чемпионка мира среди юниоров фристайлистка-могулистка Анастасия Городко завоевала в общей сложности 7 медалей юниорских чемпионатов мира (из них 6 — индивидуальных), что является уникальным достижением для казахстанских спортсменов-зимников. К наградам юниорских первенств Городко к своим 20 годам успела добавить две медали взрослых чемпионатов мира.

Фото: olympickz

Милан-2026 будет для Городко уже второй Олимпиадой в карьере и к ней она подходит с весомой копилкой выигранных наград.

Денис Никиша

Выступающий в шорт-треке 30-летний Денис Никиша за этот четырехлетний олимпийский цикл сумел завоевать две медали чемпионатов мира, обе — серебряные на коронной дистанции 500 метров. В сборной Денис стабильно является одним из лидеров, и Милан-2026 станет для него уже четвертой Олимпиадой в карьере.

Фото: olympic.kz

Ранее на главных стартах четырехлетия Денис Никиша отавался без наград, но теперь, имея за плечами богатый опыт, наработанное с годами мастерство и награды мировых первенств, спортсмен рассчитывает пополнить свою коллекцию и олимпийской медалью.

Абзал Ажгалиев

Еще одним из ведущих спортсменом в сборной Казахстана по шорт-треку является 33-летний Абзал Ажгалиев. Он и Денис Никиша, вошли в национальную сборную в тот момент, когда шорт-трек в Казахстане переживал фактически второе рождение. Поэтому все достижения — это результатов поисков, проб, ошибок и анализа. Наивысшим достижением Абзала Ажгалиева, если брать исключительно Олимпиады и чемпионаты мира, является четвертое место на дистанции 500 метров на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Фото: НОК

Кроме того, Ажгалиев два раза назначался Знаменосцем сборной Казахстана на Зимних Олимпийских играх Пхенчхан-2018 и Пекин-2022.

Михаил Шайдоров

21-летний фигурист Михаил Шайдоров мог участвовать в Олимпиаде-2022 в Пекине, но тогда не смог пройти квалификацию. За четыре года его прогресс оказался настолько впечатляющим, что на свою дебютную Олимпиаду в Милан-2026 он едет одним из фаворитов, так как является действующим вице-чемпионом мира. Его знают как спортсмена, который за последние сезоны заметно прибавил в сложности и в стабильности исполнения элементов. На международном уровне он уже давно не «новичок», а фигурист, за которым с интересом следят, как судьи соревнований, так и болельщики. Михаил умеет собраться на крупных стартах, держать темп сезона, продемонстрировав конкурентные прокаты.

Фото: olympic.kz

Лидер сборной и фигурист, который за последние сезоны сделал то, что еще недавно казалось невозможным, заставив мир говорить о казахстанском мужском одиночном катании не как о «перспективе», а как о реальной силе. Став серебряным призером чемпионата мира-2025, чемпионом четырех континентов 2025 года и бронзовым призером Азиатских игр-2025, а также обеспечив Казахстану олимпийскую квоту на Игры-2026 по итогам сезона, Михаил Шайдоров продолжил традицию больших побед в отечественном фигурном катании весьма символично, спустя ровно десять лет после эпохи Дениса Тена.

В олимпийский сезон Михаил вошёл на высокой скорости, по данным ISU, он стартовал с медалей на этапах Гран-при — серебро на Skate America и бронза на Cup of China, после чего квалифицировался в финал серии. Это не просто «хорошие результаты» — это психологический настрой и стимул

Павел Колмаков

29-летний фристайлист-могулист Павел Колмаков в 2026 году также едет на свою четвертую в карьере Олимпиаду.

Фото: НОК РК

Одним из его наивысших достижений в карьере является бронзовая медаль чемпионата мира среди взрослых.

Колмаков — один из ярких представителей казахстанской школы фристайла-могула и после того, как Дмитрий Рейхерд завершил карьеру, является лидером мужской сборной страны. На Олимпийских играх-2026 он, как впрочем и все остальные казахстанские спортсмены, намерен показать свое лучшее выступление и вмешаться в спор за медали.

Илья Мизерных

Удивительно, но факт. В команде Казахстана образца 2026 года не только у Юлии Галышевой есть медали Олимпийских игр. Алматинец 18-летний Илья Мизерных, выступающий в прыжках на лыжах с трамплина, является олимпийским чемпионом. Правда, среди юношей.

Высшую ступеньку пьедестала Илья занял на зимней юношеской Олимпиаде в 2024 году и с тех пор о нем стали говорить как о будущей звезде мирового спорта. И даже если на своей первой взрослой Олимпиаде в карьере Илья Мизерных не завоюет наград, для него Белые Игры-2026 станут бесценным опытом и послужат толчком для будущих побед.

Фото: primeminister.kz

Таким образом, олимпийская сборная Казахстана образца 2026 года — одна из наиболее титулованных в истории. С другой стороны, выходя на старт олимпийских соревнований, спортсмены забудут о своих прежних титулах. Ведь именно здесь и сейчас, на олимпийской снежной трассе или льду катка, нужно будет писать новую страницу в истории, с нуля работать на результат, чтобы пополнить копилку своих достижений и прославить родную страну Казахстан.

Напомним, что зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и ряде других городов северной Италии с 6 по 22 февраля. Что сейчас происходит в Милане накануне старта главного события четырехлетия, рассказала и показала студентка из Казахстана.

Также известен полный график выступления казахстанцев на Олимпиаде-2026и точное количество участников Олимпиады-2026 от Казахстана.