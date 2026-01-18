Как Милан готовится к Олимпиаде-2026: рассказ казахстанки

Предстоящие зимние Олимпийские игры 2026 года уникальны тем, что пройдут они сразу в нескольких городах на севере Италии.

Несмотря на то, что в названии Олимпиады и Паралимпиады записано два города — Милан и Кортина-д‘Ампеццо, на самом деле олимпийские и паралимпийские соревнования пройдут аж в 10 населенных пунктах.

Помимо Милана и Кортины это Ливиньо, Антхольц, Предаццо, Тезеро, Верона, Бормио, Ро и Ассаго. Это обстоятельство в некотором смысле отразится на концепции церемонии открытия соревнований.

Главное шоу состоится в Милане на стадионе Сан-Сиро, но одновременно с этим будут проведены дополнительные церемонии в Предаццо, Ливиньо и Кортина-д’Ампеццо для создания атмосферы Игр.

Фото: из личного архива Нурай Есенжоловой

Также будут зажжены две чаши: одна — в Милане (Арка Мира), другая — в Кортине (Пьяцца Дибона).

Тем не менее, несмотря на обилие принимающих городов, основным центром притяжения предстоящей Олимпиады так или иначе является Милан — крупный мегаполис с населением около 1,5 млн человек.

Корреспондент Kazinform связался с Нурай Есенжоловой, казахстанской студенткой, обучающейся в одном из университетов Милана и узнал, что происходит в этом городе незадолго до Олимпиады.

Фото: из личного архива Нурай Есенжоловой

По словам казахстанки, находясь в эти дни в Милане, невозможно не заметить приближение Олимпийских и Паралимпийских игр.

— Многие центральные районы в городе ремонтируются уже несколько месяцев. Где-то меняют или обновляют ветки метро, также готовят главный аэропорт Милана Мальпенза, там тоже идет полным ходом реставрация. На главной площади Милана стоит большой таймер с отчетом дней до начала Олимпийских и Паралимпийских игр. Также на многих зданиях банков и учреждений, а также на автобусах нанесены олимпийские эмблемы. Тем самым демонстрируется, что все они являются спонсорами и партнерами Олимпиады, — рассказала Нурай Есенжолова.

Фото: из личного архива Нурай Есенжоловой

Что касается увеличения цен в связи с проведением Олимпийских и Паралимпийских игр, то оно не обошло стороной Милан. Но затронуло, по словам казахстанки, не все сферы.

— Я не заметила тенденцию роста цен на продукты в магазинах и супермаркетах, но недвижимость в Милане всегда была очень дорогой, что для туристов, что для жителей. Я слышала, что проживание в отелях очень сильно подорожало, — сообщила Нурай.

Атмосфера приближающегося Олимпийского и Паралимпийского праздников в городе проведения главных стартов четырехлетия — это прекрасно. Но еще важнее для спортсменов наличие своих болельщиков на трибунах во время соревнований.

Нурай Есенжолова ожидает, что казахстанские спортсмены получат мощную поддержку на трибунах на зимней Олимпиаде и зимней Паралимпиаде.

— В Италии в целом очень много казахов, около 4 тысяч, по официальным данным. Самое большое количество казахов в Риме, потом только Милан. Я лично, если получится, хочу пойти на фигурное катание на выступления Михаила Шайдорова. Есть знакомые, кто покупал билеты за свой счет. Билеты на соревнования легко купить, они есть на официальном сайте, но, конечно, стоимость на некоторые события завышена из-за повышенного спроса, например, на день открытия Олимпиады цены начинаются от 700 евро и доходят до 5 тысяч евро, — заключила Нурай Есенжолова.

Фото: из личного архива Нурай Есенжоловой

Напомним, что Казахстан на зимней Олимпиаде-2026 вероятнее всего представят 35 спортсменов в 10 видах спорта, а на зимней Паралимпиаде-2026 Казахстан планирует участие 9 спортсменов в двух видах спорта.

Уже представлены эскизы формы, в которую будет одета сборная Казахстана в Милане-2026.