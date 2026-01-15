Стал известен полный график выступления казахстанцев на Олимпиаде-2026

По предварительным данным, за медали зимних Олимпийских игр-2026 будет соревноваться 35 казахстанских спортсменов в 10 видах спорта. Казахстанские спортсмены начнут состязаться за медали с первого соревновательного дня, то есть, с 7 февраля. В этот день казахстанцы будут участвовать в розыгрыше медалей в лыжных гонках и конькобежном спорте у женщин.

Завершающими для казахстанской сборной на Олимпиаде-2026 станет заезд на 30 км у женщин в лыжных гонках, намеченный на 22 февраля.

Указанное время в расписании время — казахстанское (UTC +5). Если не отмечено иное, то представлены финальные соревнования, где будут разыграны медали. В расписании возможны изменения в связи с погодными условиями (актуально для лыжных видов спорта).

6 февраля

23:50 Церемония открытия

7 февраля

17:00 Лыжные гонки. Скиатлон, женщины (Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко)

20:00 Конькобежный спорт. 3000 метров, женщины (Надежда Морозова, Елизавета Голубева)

8 февраля

16:30 Лыжные гонки. Скиатлон, мужчины (Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков)

17:05 Биатлон. Смешанная эстафета (состав будет объявлен позже)

9 февраля

21:30 Конькобежный спорт. 1000 метров, женщины (Надежда Морозова, Елизавета Голубева)

23:00 Прыжки на лыжах с трамплина. Малый трамплин, мужчины (состав будет объявлен позже)

10 февраля

13:15 Лыжные гонки. Спринт, мужчины и женщины (Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков)

14:30 Шорт-трек. 500 метров, женщины (квалификация), смешанная эстафета (Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Яна Хан, Ольга Тихонова)

15:15 Фристайл-могул. Мужчины, квалификация (Павел Колмаков)

17:30 Биатлон. 20 км, мужчины (состав будет объявлен позже)

18:15 Фристайл-могул. Женщины, квалификация (Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова)

22:30 Фигурное катание. Мужчины, короткая программа (квалификация) (Михаил Шайдоров)

11 февраля

14:00 Лыжное двоеборье. Малый трамплин и гонка-преследование (Чингиз Ракпаров)

18:15 Фристайл-могул. Женщины (индивидуальный могул) (Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова)

18:15 Биатлон. 15 км, женщины (состав будет объявлен позже)

12 февраля

16:15 Фристайл-могул. Мужчины (индивидуальный могул) (Павел Колмаков)

17:00 Лыжные гонки. 10 км, женщины (Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко)

20:30 Конькобежный спорт. 5000 метров, женщины (Надежда Морозова)

13 февраля

00:15 Шорт-трек. 500 метров, женщины, 1000 метров, мужчины (Абзал Ажгалиев, Яна Хан, Ольга Тихонова)

15:45 Лыжные гонки. 10 км, мужчины (Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков)

18:00 Биатлон. 10 км, мужчины (состав будет объявлен позже)

23:00 Фигурное катание. Мужчины, произвольная программа (Михаил Шайдоров)

14 февраля

14:00 Горнолыжный спорт. Гигантский слалом, мужчины (состав будет объявлен позже)

14:30 Фристайл-могул. Женщины (параллельный могул) (Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова)

16:00 Лыжные гонки. Командная эстафета, женщины (Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко)

18:45 Биатлон. 7,5 км, женщины (состав будет объявлен позже)

20:00 Конькобежный спорт. Командная гонка, женщины, квалификация (Надежда Морозова, Арина Ильященко, Кристина Силаева, Елизавета Голубева)

21:00 Конькобежный спорт. 500 метров, мужчины (Евгений Кошкин)

22:45 Прыжки на лыжах с трамплина. Большой трамплин, мужчины (состав будет объявлен позже)

15 февраля

00:15 Шорт-трек. 1000 метров, женщины, квалификация (Ольга Тихонова)

14:00 Горнолыжный спорт. Гигантский слалом, женщины (состав будет объявлен позже)

14:30 Фристайл-могул. Мужчины (параллельный могул) (Павел Колмаков)

15:15 Биатлон. Гонка-преследования на 12,5 км, мужчины (состав будет объявлен позже)

18:45 Биатлон. Гонка-преследования на 10 км, женщины (состав будет объявлен позже)

21:03 Конькобежный спорт. 500 метров, женщины (Кристина Силаева)

16 февраля

14:00 Горнолыжный спорт. Слалом, мужчины (состав будет объявлен позже)

15:18 Шорт-трек. 500 метров, мужчины (квалификация), 1000 метров, женщины (Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Ольга Тихонова)

17 февраля

14:00 Лыжное двоеборье. Большой трамплин и гонка-преследование (Чингиз Ракпаров)

14:45 Фристайл-акробатика, Мужчины и женщины. Квалификация (Аяна Жолдас, Асан Асылхан, Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Роман Иванов)

18:52 Конькобежный спорт. Командная гонка, женщины (Надежда Морозова, Арина Ильященко, Кристина Силаева, Елизавета Голубева)

22:45 Фигурное катание. Женщины, короткая программа (квалификация) (Софья Самоделкина)

18 февраля

13:45 Лыжные гонки. Командный спринт, мужчины и женщины (Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков)

14:00 Горнолыжный спорт. Слалом, женщины (состав будет объявлен позже)

15:30 Фристайл-акробатика. Женщины (Аяна Жолдас)

19 февраля

00:15 Шорт-трек. 500 метров, мужчины (Денис Никиша, Абзал Ажгалиев)

15:30 Фристайл-акробатика. Мужчины (Асан Асылхан, Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Роман Иванов)

23:00 Фигурное катание. Женщины, произвольная программа (Софья Самоделкина)

20 февраля

18:15 Биатлон. 15 км, масс-старт, мужчины (состав будет объявлен позже)

20:30 Конькобежный спорт. 1500 метров, женщины (Надежда Морозова, Елизавета Голубева)

21 февраля

00:15 Шорт-трек. 1500 метров, женщины (Яна Хан, Ольга Тихонова)

15:00 Лыжные гонки. 50 км, мужчины, масс-старт (Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков)

18:15 Биатлон. 12,5 км, масс-старт, женщины (состав будет объявлен позже)

19:50 Конькобежный спорт. Масс-старт, женщины (Елизавета Голубева)

22 февраля

14:00 Лыжные гонки. 30 км, женщины, масс-старт (Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко).

