    11:17, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан рассчитывает на участие 35 спортсменов на зимней Олимпиаде-2026

    На Зимних Олимпийских играх 2026 года Казахстан, по предварительным данным, представят около 35 спортсменов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Логотип Зимней Олимпиады 2026
    Фото: Olympic.kz

    Для сравнения, на Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине страну представляли 34 спортсмена.

    Как отметил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании Правительства, на сегодняшний день у Казахстана уже есть две именные олимпийские лицензии по фигурному катанию. Их завоевали спортсмены Софья Самоделкина и Михаил Шайдоров.

    Кроме того, по словам министра, получены девять лицензий по шорт-треку и 12 — по конькобежному спорту.

    Ранее стало известно, что казахстанские спортсмены выступят на Зимней Олимпиаде-2026 в 10 видах спорта и будут состязаться за 58 комплектов медалей.

    Также обнародованы эскизы формы сборной Казахстана на Олимпиаду-2026 в Милане.

     

     

    Спорт спортсмены Казахстана Казахстан Олимпиада Зимние виды спорта
