Казахстан рассчитывает на участие 35 спортсменов на зимней Олимпиаде-2026

Для сравнения, на Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине страну представляли 34 спортсмена.

Как отметил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании Правительства, на сегодняшний день у Казахстана уже есть две именные олимпийские лицензии по фигурному катанию. Их завоевали спортсмены Софья Самоделкина и Михаил Шайдоров.

Кроме того, по словам министра, получены девять лицензий по шорт-треку и 12 — по конькобежному спорту.

Ранее стало известно, что казахстанские спортсмены выступят на Зимней Олимпиаде-2026 в 10 видах спорта и будут состязаться за 58 комплектов медалей.

Также обнародованы эскизы формы сборной Казахстана на Олимпиаду-2026 в Милане.