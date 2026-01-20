Стало известно точное количество участников Олимпиады-2026 от Казахстана

В каждом из лыжных видов спорта высчитывался рейтинг для каждой страны на основании результатов спортсменов в различных соревнованиях, в том числе в Кубках и чемпионатах мира.

В итоге в ходе окончательного подсчета баллов FIS выделил Казахстану семь квот в лыжных гонках (четыре в женские соревнования и три в мужские), две квоты в прыжках на лыжах с трамплина (обе мужские), одну квоту в северном двоеборье (среди мужчин), две квоты в горнолыжном спорте (одна мужская и одна женская), четыре квоты во фристайле-могуле (три женские и одна мужская) и пять квот во фристайле-акробатике (одна женская и четыре женские).

Таким образом, в лыжных видах спорта Казахстан сможет направить 21 спортсмена на Олимпиаду-2026 в Милан.

Теперь Казахстан должен подтвердить выделенные квоты, а также озвучить имена спортсменов в каждом из видов спорта, которые поедут на Олимпиаду защищать честь страны.

Если квоты в лыжных видах порта будут подтверждены, то итоговое количество спортсменов, которые отправит Казахстан на Олимпиадк-2026 в Милан составит 36.

Ранее стало известно, что Казахстану подтвердили участие четырех спортсменов в биатлоне, пяти в конькобежном спорте, четырех в шорт-треке и двух в фигурном катании.

Предварительный поименный список казахстанских олимпийцев доступен здесь.



