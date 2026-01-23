РУ
телерадиокомплекс президента РК
РУ
    13:59, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Когда казахстанцам выгоднее брать ипотеку

    В период высокой базовой ставки в Казахстане стоит повременить с оформлением ипотеки. Такое мнение высказал председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    баспана
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    По словам главы регулятора, с уверенностью принимать решение об ипотечном кредитовании можно только после замедления инфляции и снижения процентных ставок.

    — В целом давать советы гражданам Казахстана по вопросам личных инвестиций или финансов очень сложно. Потому что, если я буду давать такие рекомендации как председатель Национального банка, это будет для меня неуместно и неправильно. Если же говорить в целом как финансист и экономист, то в период высоких рыночных ставок стоит воздержаться от оформления кредитов и ипотеки, отложить их на более поздний срок. По мере снижения инфляции будет снижаться и базовая ставка. Вместе с этим уменьшатся банковские процентные ставки, и ипотека станет более доступной, — сказал Сулейменов.


    Напомним, сегодня Нацбанк РК принял решение во второй раз сохранить базовую ставку на уровне 18%. 

    Ранее глава Нацбанка сообщил, что на фоне высокой базовой ставки казахстанцы стали реже брать потребительские кредиты. 

    Адия Абубакир
