Когда казахстанцам выгоднее брать ипотеку

По словам главы регулятора, с уверенностью принимать решение об ипотечном кредитовании можно только после замедления инфляции и снижения процентных ставок.

— В целом давать советы гражданам Казахстана по вопросам личных инвестиций или финансов очень сложно. Потому что, если я буду давать такие рекомендации как председатель Национального банка, это будет для меня неуместно и неправильно. Если же говорить в целом как финансист и экономист, то в период высоких рыночных ставок стоит воздержаться от оформления кредитов и ипотеки, отложить их на более поздний срок. По мере снижения инфляции будет снижаться и базовая ставка. Вместе с этим уменьшатся банковские процентные ставки, и ипотека станет более доступной, — сказал Сулейменов.



Напомним, сегодня Нацбанк РК принял решение во второй раз сохранить базовую ставку на уровне 18%.

Ранее глава Нацбанка сообщил, что на фоне высокой базовой ставки казахстанцы стали реже брать потребительские кредиты.