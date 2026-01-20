Токаев предложил ввести регламент проведения внеочередных президентских выборов

— В соответствии с действующей Конституцией, если возникает чрезвычайная ситуация, при которой Президент не может исполнять свои обязанности, его полномочия на оставшийся срок переходят к председателю Сената. Если председатель Сената не имеет возможности осуществлять государственное управление, президентские полномочия в установленном порядке переходят к следующим должностным лицам. При этом весь вопрос упирается в понятие «оставшийся срок». Иными словами, оставшийся срок может составлять как шесть месяцев, так и шесть лет, — сказал Президент.

Токаев подчеркнул, что в случае досрочного прекращения полномочий Главы государства норма о проведении внеочередных президентских выборов в течение двух месяцев должна быть четко зафиксирована в Основном законе.

— Такой шаг соответствует передовой международной практике. Любой руководитель страны должен приходить к власти исключительно через выборы, то есть на законных основаниях. Для меня это принципиальная и неизменная позиция. Данная норма должна стать незыблемым принципом и для будущих глав государства, — сказал он.

Глава государства отметил, что закрепление этой нормы обеспечит прозрачность и законность процедуры передачи власти и укрепит институциональную стабильность государства.

С текстовой трансляцией заседания можно ознакомиться по ссылке.