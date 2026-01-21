«Кайрат» уступил «Брюгге» в домашнем матче Лиги чемпионов

Матч обслуживала судейская бригада во главе с литовским арбитром Донатасом Румшасом.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

С первых минут инициативой владел «Брюгге», оказывая высокий прессинг. Уже в дебюте встречи Мамду Дьяхон опасно пробил в штангу. В середине первого тайма гости воплотили преимущество в голы: сначала отличился Александар Станкович, а спустя несколько минут преимущество бельгийцев удвоил Ханс Ванакен.

Во втором тайме «Брюгге» продолжил контролировать ход встречи. На 74-й минуте мяч забил Матео Верман, а затем Брэндон Мехеле довел счет до разгромного.

Точку в матче поставил полузащитник «Кайрата» Адилет Садыбеков, отличившийся на второй компенсированной минуте.

Заключительный матч общего этапа Лиги чемпионов алматинская команда проведет 28 января в Лондоне, где встретится с «Арсеналом».

«Кайрат» (Алматы, Казахстан) — «Брюгге» (Брюгге, Бельгия) — 1:4 (0:2)

Голы: Станкович, 32 (0:1), Ванакен, 38 (0:2), Верман, 74 (0:3), Мехеле, 84 (0:4), Садыбеков, 90+2 (1:4).