    22:30, 20 Январь 2026 | GMT +5

    «Кайрат» забил гол во втором тайме

    «Кайрат» забил гол бельгийскому «Брюгге» во втором тайме, передает агентство Kazinform.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Адилет Садыбеков под самый конец матча сумел забить гол в ворота бельгийцев.

    Отметим, сегодня, 20 января, на стадионе «Астана-Арена» в Астане прошел матч седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретились «Кайрат» и «Брюгге». 

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Чемпионы Казахстана по футболу алматинский «Кайрат» провели завершающий домашний матч в Лиге чемпионов сезона-2025/26.

    Соперником алматинской команды в общем этапе Лиги чемпионов на этот раз выступил бельгийский клуб «Брюгге».

    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
