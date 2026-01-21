22:30, 20 Январь 2026 | GMT +5
«Кайрат» забил гол во втором тайме
«Кайрат» забил гол бельгийскому «Брюгге» во втором тайме, передает агентство Kazinform.
Адилет Садыбеков под самый конец матча сумел забить гол в ворота бельгийцев.
Отметим, сегодня, 20 января, на стадионе «Астана-Арена» в Астане прошел матч седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретились «Кайрат» и «Брюгге».
Чемпионы Казахстана по футболу алматинский «Кайрат» провели завершающий домашний матч в Лиге чемпионов сезона-2025/26.
Соперником алматинской команды в общем этапе Лиги чемпионов на этот раз выступил бельгийский клуб «Брюгге».