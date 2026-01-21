«Кайрат» – «Брюгге»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 20 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Кайрат» и «Брюгге». Игра пройдёт на стадионе «Астана-Арена» в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.