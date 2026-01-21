20:04, 20 Январь 2026 | GMT +5
«Кайрат» – «Брюгге»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Сегодня, 20 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Кайрат» и «Брюгге». Игра пройдёт на стадионе «Астана-Арена» в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.
В качестве главного арбитра встречи выступит Донатас Румшас.
Стартовые составы команд:
«Кайрат»: Анарбеков, Сорокин, Мартынович, Тапалов, Мата, Глейзер, Касабулат, Жоржинью, Мрынский, Громыко, Эдмилсон.
«Брюгге»: Жакерс, Саббе, Ордоньес, Мехеле, Сейс, Станкович, Ветлесен, Ванакен, Форбш, Верман, Диахон.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.