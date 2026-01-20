РУ
    14:55, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Глава государства заявил о необходимости усиления светских норм в Конституции

    В Конституции необходимо сохранить и усилить нормы, закрепляющие светский характер нашего государства. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе V заседания Национального курултая, передает Kazinform.

    Конституция
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    — Мы должны сохранить и укрепить в Основном законе нормы, четко обозначающие, что Казахстан является светским государством. Наша Конституция должна соответствовать требованиям времени. В XXI веке процессы цифровизации развиваются стремительно, приобретают устойчивый и крайне динамичный характер. Высокие технологии начинают напрямую влиять на повседневную жизнь человека, его права и свободы. Очевидно, что в будущем эти процессы будут только усиливаться. Поэтому институционально-правовые основы цифровизации в нашей стране должны быть обязательно отражены в Конституции, — отметил Президент.

    Глава государства также подчеркнул, что в Конституции должно быть прямо закреплено положение о защите персональных цифровых данных граждан законом.

    — Пока я обозначил лишь ключевые моменты поступивших предложений. Таким образом постепенно вырисовывается общая архитектура конституционной реформы. В течение полугода в ходе дискуссий и обсуждений были определены основные принципы предстоящих преобразований. Эти принципы тесно взаимосвязаны между собой. Все идеи, поступившие от граждан по соответствующим каналам обратной связи, были тщательно проанализированы. Рациональные и обоснованные инициативы были максимально учтены. В случае поддержки со стороны народа начнется новый этап государственного строительства Казахстана, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    С текстовой трансляцией заседания можно ознакомиться по ссылке.

    Теги:
    Курултай Касым-Жомарт Токаев Национальный курултай
    Нағашыбек Алдан
    Нағашыбек Алдан
    Автор
