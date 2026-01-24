Каков порядок назначения и полномочия вице-президента в Казахстане

По словам Жиенбаева, назначение вице-президента будет осуществляться Президентом с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа его депутатов. Освобождать вице-президента от должности также будет Президент.

Вице-президент по поручению Главы государства будет представлять интересы Казахстана в международных отношениях, а также представлять Президента при взаимодействии с Курултаем, Правительством и другими государственными органами.

Кроме того, предлагается закрепить норму, согласно которой вице-президент от имени Президента будет взаимодействовать с общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями как внутри страны, так и за рубежом. Иные полномочия вице-президента, как отметил Жиенбаев, будет определять Президент.

В связи с введением института вице-президентства из Конституции планируется исключить положения о Государственном советнике. Также на конституционном уровне предлагается зафиксировать требования к должности вице-президента.

В частности, вице-президент не должен быть депутатом представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности или осуществлять предпринимательскую деятельность. На период исполнения полномочий он также не должен состоять в политической партии.

Как отметил Жиенбаев, такой подход соответствует курсу на повышение политической конкуренции и обеспечение равных условий для развития всех партий.

Напомним, об учреждении должности вице-президента в Казахстане заявил Глава государства на заседании Национального Курылтая.