Каков порядок назначения и полномочия вице-президента в Казахстане
На первом заседании Комиссии по Конституционной реформе Помощник Президента Республики Казахстан по правовым вопросам Ержан Жиенбаев подробно остановился на поправках, касающихся института вице-президентства и его полномочий, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам Жиенбаева, назначение вице-президента будет осуществляться Президентом с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа его депутатов. Освобождать вице-президента от должности также будет Президент.
Вице-президент по поручению Главы государства будет представлять интересы Казахстана в международных отношениях, а также представлять Президента при взаимодействии с Курултаем, Правительством и другими государственными органами.
Кроме того, предлагается закрепить норму, согласно которой вице-президент от имени Президента будет взаимодействовать с общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями как внутри страны, так и за рубежом. Иные полномочия вице-президента, как отметил Жиенбаев, будет определять Президент.
В связи с введением института вице-президентства из Конституции планируется исключить положения о Государственном советнике. Также на конституционном уровне предлагается зафиксировать требования к должности вице-президента.
В частности, вице-президент не должен быть депутатом представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности или осуществлять предпринимательскую деятельность. На период исполнения полномочий он также не должен состоять в политической партии.
Как отметил Жиенбаев, такой подход соответствует курсу на повышение политической конкуренции и обеспечение равных условий для развития всех партий.
Напомним, об учреждении должности вице-президента в Казахстане заявил Глава государства на заседании Национального Курылтая.