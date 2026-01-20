Не есть священное писание: Президент поручил внести корректировки в новый Налоговый кодекс

— Нужно внимательно изучить все здравые, конструктивные предложения общественности относительно применения нового Налогового кодекса и при необходимости внести в него коррективы. В конце концов, Налоговый кодекс — это не есть священное писание, можно же вносить в него коррективы, — заявил Касым-Жомарт Токаев на пятом Национальном курултае.

Кроме того, на Курултае Президент отметил значимость кино и искусства для укрепления национальной идентичности.

Глава государства также заявил о необходимости строительства драмтеатра и современной библиотеки в Кызылорде.

Ранее Президент Казахстана высказался о проблеме Аральского моря, заявив, что его спасение является актуальной задачей всего человечества.