Президент: Строительство драмтеатра и современной библиотеки в Кызылорде должно начаться в этом году

Глава государства отметил, что при встречах с представителями интеллигенции также поднимался вопрос о создании современной библиотеки, строительство которой также должно начаться в этом году.

— Когда я встречался с представителями интеллигенции, я также говорил о том, что необходимо построить современную библиотеку. Эта стройка тоже должна начаться в этом году, — сказал Президент, отметив, что строительство драматического театра также входит в планы.

По словам Токаева, реализация этих культурных объектов соответствует задачам по развитию региональной инфраструктуры и повышению качества досуга и образования населения.

Ранее Президент Казахстана высказался о проблеме Аральского моря, заявив, что его спасение является актуальной задачей всего человечества.

Текстовая трансляция доступна на сайте и Telegram-канале Kazinform.