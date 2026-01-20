РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:12, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Президент: Строительство драмтеатра и современной библиотеки в Кызылорде должно начаться в этом году

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае сообщил о планах строительства нового драматического театра в Кызылорде и подчеркнул необходимость начать работы уже в текущем году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курултай
    Фото: Нұрболат Нұржаубай

    Глава государства отметил, что при встречах с представителями интеллигенции также поднимался вопрос о создании современной библиотеки, строительство которой также должно начаться в этом году.

    — Когда я встречался с представителями интеллигенции, я также говорил о том, что необходимо построить современную библиотеку. Эта стройка тоже должна начаться в этом году, — сказал Президент, отметив, что строительство драматического театра также входит в планы.

    По словам Токаева, реализация этих культурных объектов соответствует задачам по развитию региональной инфраструктуры и повышению качества досуга и образования населения.

    Ранее Президент Казахстана высказался о проблеме Аральского моря, заявив, что его спасение является актуальной задачей всего человечества.

    Текстовая трансляция доступна на сайте и Telegram-канале Kazinform.

    Теги:
    Курултай Касым-Жомарт Токаев Национальный курултай
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
