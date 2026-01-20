Касым-Жомарт Токаев: Спасение Аральского моря остается актуальной задачей для всего человечества

Глава государства отметил, что проблема Арала по-прежнему остается крайне актуальной и выходит за рамки одной страны.

— Невозможно не затронуть проблему Арала. Спасение Аральского моря по-прежнему остается крайне актуальной задачей для всего человечества. Я неоднократно поднимал этот вопрос и на международных площадках, — сказал Президент.

По его словам, благодаря многолетней целенаправленной работе удалось сохранить Северный Арал. Токаев напомнил, что с момента начала проекта по восстановлению моря прошло уже пять лет.

Президент подчеркнул важность продолжения системной работы по восстановлению экосистемы Аральского региона и привлечения международного сообщества к решению данной проблемы.

В декабре прошлого года Глава государства заявил, что Арал стал примером нерационального использования водных ресурсов.

