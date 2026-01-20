РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:04, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев: Спасение Аральского моря остается актуальной задачей для всего человечества

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Национальном курултае затронул тему Аральского моря, подчеркнув ее глобальную значимость, передает корреспондент Kazinform.

    Фото: Нурболат Нуржаубай

    Глава государства отметил, что проблема Арала по-прежнему остается крайне актуальной и выходит за рамки одной страны.

    — Невозможно не затронуть проблему Арала. Спасение Аральского моря по-прежнему остается крайне актуальной задачей для всего человечества. Я неоднократно поднимал этот вопрос и на международных площадках, — сказал Президент.

    По его словам, благодаря многолетней целенаправленной работе удалось сохранить Северный Арал. Токаев напомнил, что с момента начала проекта по восстановлению моря прошло уже пять лет.

    Президент подчеркнул важность продолжения системной работы по восстановлению экосистемы Аральского региона и привлечения международного сообщества к решению данной проблемы.

    В декабре прошлого года Глава государства заявил, что Арал стал примером нерационального использования водных ресурсов.

    Отметим, что Kazinform ведет прямую текстовую трансляцию работы Национального курултая. 

