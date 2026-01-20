РУ
    12:17, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Президент отметил значимость кино и искусства для укрепления национальной идентичности

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Национальном курултае отметил активное вовлечение молодежи в культурную сферу и креативные индустрии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    119 кинопроектов реализовали в Казахстане за пять лет
    Фото: Pexels

    Глава государства подчеркнул значимость развития кино и искусства для укрепления национальной идентичности и продвижения культуры страны на мировой арене.

    — Сегодня молодежь делает первые шаги в творческую индустрию, осваивает новые формы этики и креативности. Кино и искусство становятся инструментом, который позволяет нашей культуре быть заметной на мировой арене и вызывает гордость за страну, — сказал Президент.

    Токаев отметил, что поддержка молодых талантов и развитие креативного сектора являются важной частью стратегических задач государства по формированию современной культурной среды и укреплению национального самосознания.

    Кроме того, на курултае Глава государства заявил о необходимости строительства драмтеатра и современной библиотеки в Кызылорде. 

    Ранее Президент Казахстана высказался о проблеме Аральского моря, заявив, что его спасение является актуальной задачей всего человечества.

     

    Адиль Саптаев
