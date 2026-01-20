Президент отметил значимость кино и искусства для укрепления национальной идентичности
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Национальном курултае отметил активное вовлечение молодежи в культурную сферу и креативные индустрии, передает корреспондент агентства Kazinform.
Глава государства подчеркнул значимость развития кино и искусства для укрепления национальной идентичности и продвижения культуры страны на мировой арене.
— Сегодня молодежь делает первые шаги в творческую индустрию, осваивает новые формы этики и креативности. Кино и искусство становятся инструментом, который позволяет нашей культуре быть заметной на мировой арене и вызывает гордость за страну, — сказал Президент.
Токаев отметил, что поддержка молодых талантов и развитие креативного сектора являются важной частью стратегических задач государства по формированию современной культурной среды и укреплению национального самосознания.
Кроме того, на курултае Глава государства заявил о необходимости строительства драмтеатра и современной библиотеки в Кызылорде.
Ранее Президент Казахстана высказался о проблеме Аральского моря, заявив, что его спасение является актуальной задачей всего человечества.