Президент отметил значимость кино и искусства для укрепления национальной идентичности

Глава государства подчеркнул значимость развития кино и искусства для укрепления национальной идентичности и продвижения культуры страны на мировой арене.

— Сегодня молодежь делает первые шаги в творческую индустрию, осваивает новые формы этики и креативности. Кино и искусство становятся инструментом, который позволяет нашей культуре быть заметной на мировой арене и вызывает гордость за страну, — сказал Президент.

Токаев отметил, что поддержка молодых талантов и развитие креативного сектора являются важной частью стратегических задач государства по формированию современной культурной среды и укреплению национального самосознания.

Кроме того, на курултае Глава государства заявил о необходимости строительства драмтеатра и современной библиотеки в Кызылорде.

Ранее Президент Казахстана высказался о проблеме Аральского моря, заявив, что его спасение является актуальной задачей всего человечества.