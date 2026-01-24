Депутат Мажилиса: В действующей Конституции нет четкого определения брака

По его словам, при обсуждении вопросов семьи и брака в рамках конституционной реформы важно исходить из интересов демографии, преемственности поколений и сохранения национальных традиций.

— В действующей Конституции у нас закреплена защита семьи, материнства и детства. Но в ней нет самого главного — четкого определения брака. А сегодня в мире мы видим, как размывание базовых понятий приводит к тому, что рушится не только институт семьи, но также общество теряет моральные ориентиры. Мировой опыт показывает, что государства идут разными путями, но почти всегда понимают стратегическую ценность и роль семьи, — отметил он.

Он подчеркнул, что в Конституциях многих стран прямо указано определение брака как союза между мужчиной и женщиной.

— Поэтому мы предлагаем зафиксировать в Основном законе, что брак возможен только между мужчиной и женщиной, дающий жизнь детям и будущей стране. Казахстан — суверенная страна, и мы вправе закрепить в своей Конституции тот семейный уклад, который веками обеспечивал наше становление как национального государства. Основа любой страны — это человек, а нетрадиционные явления противоречат человеческой природе. Здесь мы должны быть консерваторами в самом лучшем смысле этого слова, защитниками традиции, природы человека и того, что заложено самой историей, — отметил мажилисмен.

Отдельно депутат остановился на необходимости прописать в Основном законе принцип добровольности и равноправия в браке.

— То есть важно четко закрепить конституционную норму, что брак — это добровольный, равноправный союз между мужчиной и женщиной. Такой подход усиливает защиту женщин в семейных отношениях. Это фундаментальный шаг к реализации стратегии Главы государства по строительству справедливого Казахстана, в котором общество должно быть свободным от дискриминации, ущемления прав и тем более архаичных устоев, — подчеркнул Бейсенбаев.

Особое внимание он уделил роли женщины и ее безопасности в браке.

— Принцип «Закон и порядок» не должен начинаться с зала в суда или обращения в государственные органы. Он должен начинаться с порога каждого дома, каждой семьи. Семья, основанная на равенстве, это единственная прочная база здорового гражданского общества. Только в атмосфере взаимного уважения рождается истинная свобода личности. Вспомните особый статус женщины Великой Степи, где уважение к личности и достоинству человека было основой народного единства, — заключил депутат.

Напомним, Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии.

С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.

В состав комиссии вошли более 100 человек, включая членов Национального курултая, известных юристов, руководителей СМИ, председателей маслихатов и представителей общественных советов.