Разговоры о резкой девальвации тенге до 1500 за доллар прокомментировали в Нацбанке

Глава регулятора напомнил, что Казахстан перешел к плавающему валютному курсу в 2015 году, который формируется под влиянием спроса и предложения, поэтому в нынешних условиях «проводить девальвацию» невозможно.

— Курс формируется самостоятельно, так же как цены на хлеб, на картошку и так далее, под влиянием рыночных факторов. Поэтому административно провести девальвацию до 1200-1500, равно как и курс опустить до 150-ти — у Национального Банка и в целом у государственного аппарата нет возможностей, — пояснил Сулейменов.

По его словам, в Казахстане сейчас нормальный сбалансированный курс: он повышается, если много людей или юридических лиц покупают доллар. И снижается, когда много людей, в частности экспортеров, продают валютную выручку в налоговый период.

— Курс может быть таким, каким его делает экономика. Но 1500 тенге — я даже не хочу комментировать это сейчас. Понятно, что это абсолютно неправильный уровень, и у нас даже в самых каких-то консервативных, самых радикальных прогнозах даже близко этого нет.

Для стабилизации курса нужно проводить грамотную макроэкономическую политику совместно с Правительством, улучшать положение сельского хозяйства, промышленности и других отраслевых экономик, чтобы обеспечить казахстанцев всеми видами продукций, отметил глава Нацбанка.

Напомним, инфляция по итогам 2025 года составила 12,3%, месячная инфляция в декабре ускорилась и составила 0,9%. В связи с этим Нацбанк принял решение во второй раз сохранить базовую ставку на уровне 18%.

Для снижения инфляции и закрепления устойчивой дезинфляции регулятор планирует не снижать базовую ставку до середины 2026 года.