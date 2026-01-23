РУ
    Разговоры о резкой девальвации тенге до 1500 за доллар прокомментировали в Нацбанке

    Председатель Национального банка Казахстана прокомментировал обсуждения о возможной девальвации тенге до 1500 за доллар, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pexels
    Фото: pexels

    Глава регулятора напомнил, что Казахстан перешел к плавающему валютному курсу в 2015 году, который формируется под влиянием спроса и предложения, поэтому в нынешних условиях «проводить девальвацию» невозможно.

    — Курс формируется самостоятельно, так же как цены на хлеб, на картошку и так далее, под влиянием рыночных факторов. Поэтому административно провести девальвацию до 1200-1500, равно как и курс опустить до 150-ти — у Национального Банка и в целом у государственного аппарата нет возможностей, — пояснил Сулейменов.

    По его словам, в Казахстане сейчас нормальный сбалансированный курс: он повышается, если много людей или юридических лиц покупают доллар. И снижается, когда много людей, в частности экспортеров, продают валютную выручку в налоговый период.

    — Курс может быть таким, каким его делает экономика. Но 1500 тенге — я даже не хочу комментировать это сейчас. Понятно, что это абсолютно неправильный уровень, и у нас даже в самых каких-то консервативных, самых радикальных прогнозах даже близко этого нет.

    Для стабилизации курса нужно проводить грамотную макроэкономическую политику совместно с Правительством, улучшать положение сельского хозяйства, промышленности и других отраслевых экономик, чтобы обеспечить казахстанцев всеми видами продукций, отметил глава Нацбанка.

    Напомним, инфляция по итогам 2025 года составила 12,3%, месячная инфляция в декабре ускорилась и составила 0,9%. В связи с этим Нацбанк принял решение во второй раз сохранить базовую ставку на уровне 18%. 

    Для снижения инфляции и закрепления устойчивой дезинфляции регулятор планирует не снижать базовую ставку до середины 2026 года. 

    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
