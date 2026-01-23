Базовую ставку скорее всего не снизят до середины 2026 года — Тимур Сулейменов

Нацбанк с высокой вероятностью сохранит базовую ставку на текущем уровне в течение полугодия 2026 года для снижения инфляции и закрепления устойчивой дезинфляции. Об этом глава Нацбанка сообщил на брифинге и назвал причины, которые повлияли на этот прогноз.

Одна из них — адаптация бизнеса и населения к новым налоговым нормам, которые вступили в силу с января.

— Одно дело в кодексе предусмотреть что-то, а на практике как бизнес и граждане будут адаптироваться, как микробизнес будет адаптироваться к НДС — это требует времени и адаптации как для бизнеса, так и для нас, как регуляторам, — отметил он.

Вместе с этим повлияет и тарифно-ценовая реформа, которая возобновится после прекращения моратория в апреле.

— С 1 апреля она опять начнется. В каких параметрах, на сколько процентов разрешат повышаться тем или иным регулируемым услугам — об этом не знаем ни мы, и, наверное, с высокой долей вероятностью и коллеги из Правительства. Соответственно, это будет влиять в апреле, в мае. Вот как раз эти первые полгода нам надо будет посмотреть, что происходит, — пояснил глава фининститута.

Также на сохранение жесткой денежно-кредитной политики влияет и происходящее на мировых рынках. К примеру, торговые войны и эскалация конфликтов будет влиять на Казахстан через цены на сырьевые товары и финансовые инструменты.

В этих условиях говорить о формировании стабильной дезинфляционной траектории преждевременно, считают в Нацбанке. Чтобы снизить инфляцию необходимо сохранять умеренно жесткие денежно-кредитные условия и реализовать антиинфляционные меры.

— Мы готовы к любым решениям. Понятно, для нас самое главное снижение инфляции, закрепление инфляционных ожиданий и закрепление выраженного антиинфляционного тренда. Вместо мега жесткой политики, мы сторонники адекватной денежно-кредитной политики, которая обеспечивает низкую инфляцию, соответственно, высокие реальные заработные платы и благосостояние. Только для этого. Других задач у нас нет. Это задача номер один, — заключил Сулейменов.

Напомним, сегодня Нацбанк РК принял решение во второй раз сохранить базовую ставку на уровне 18%.

Ранее Тимур Сулейменов назвал нынешний уровень базовой ставки «самым высоким и близким к максимуму».