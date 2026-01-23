Какой может быть максимальная базовая ставка в Казахстане на фоне борьбы с инфляцией
Национальный банк Казахстана не устанавливает жесткого предела для повышения базовой ставки, однако текущий уровень близок к максимальному. Об этом заявил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, Нацбанк регулярно анализирует, насколько базовая ставка сохраняет свою действенность на различных уровнях.
— Текущий уровень, он, наверное, самый высокий, который у нас был. Я думаю, он близок к максимуму, — ответил Сулейменов.
Регулятор считает, что нынешняя ставка в 18% соответствует макроэкономическим, микроэкономическим, рыночным, фундаментальным и прочим параметрам, которые Нацбанк прогнозирует в ближайшие полгода.
— Вместе с тем, естественно, экономика может преподнести неожиданные события, особенно с учетом вызовов во внешней среде. Соответственно, мы должны быть готовы к различным сценариям развития событий, — заключил Сулейменов.
Напомним, сегодня Нацбанк РК принял решение во второй раз сохранить базовую ставку на уровне 18%.
Ранее Сулейменов сообщил, что Нацбанк не будет снижать базовую ставку до середины 2026 года.