    13:14, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Какой может быть максимальная базовая ставка в Казахстане на фоне борьбы с инфляцией

    Национальный банк Казахстана не устанавливает жесткого предела для повышения базовой ставки, однако текущий уровень близок к максимальному. Об этом заявил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Тимур Сулейменов
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    По его словам, Нацбанк регулярно анализирует, насколько базовая ставка сохраняет свою действенность на различных уровнях.

    — Текущий уровень, он, наверное, самый высокий, который у нас был. Я думаю, он близок к максимуму, — ответил Сулейменов.

    Регулятор считает, что нынешняя ставка в 18% соответствует макроэкономическим, микроэкономическим, рыночным, фундаментальным и прочим параметрам, которые Нацбанк прогнозирует в ближайшие полгода.

    — Вместе с тем, естественно, экономика может преподнести неожиданные события, особенно с учетом вызовов во внешней среде. Соответственно, мы должны быть готовы к различным сценариям развития событий, — заключил Сулейменов.

    Напомним, сегодня Нацбанк РК принял решение во второй раз сохранить базовую ставку на уровне 18%. 

    Ранее Сулейменов сообщил, что Нацбанк не будет снижать базовую ставку до середины 2026 года. 

