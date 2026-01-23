Какой может быть максимальная базовая ставка в Казахстане на фоне борьбы с инфляцией

По его словам, Нацбанк регулярно анализирует, насколько базовая ставка сохраняет свою действенность на различных уровнях.

— Текущий уровень, он, наверное, самый высокий, который у нас был. Я думаю, он близок к максимуму, — ответил Сулейменов.

Регулятор считает, что нынешняя ставка в 18% соответствует макроэкономическим, микроэкономическим, рыночным, фундаментальным и прочим параметрам, которые Нацбанк прогнозирует в ближайшие полгода.

— Вместе с тем, естественно, экономика может преподнести неожиданные события, особенно с учетом вызовов во внешней среде. Соответственно, мы должны быть готовы к различным сценариям развития событий, — заключил Сулейменов.

Напомним, сегодня Нацбанк РК принял решение во второй раз сохранить базовую ставку на уровне 18%.

Ранее Сулейменов сообщил, что Нацбанк не будет снижать базовую ставку до середины 2026 года.