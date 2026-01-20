Глава государства поручил внедрить лучшие управленческие практики в госсекторе

Глава государства отметил, что если процессы изначально выстроены неправильно, перегружены дублирующими функциями и бюрократической волокитой, внедрение искусственного интеллекта не станет панацеей.

— Стратегиям цифровой трансформации должно предшествовать наведение порядка в самой системе управления. Отсюда вытекает срочная задача: необходимо улучшить организационную культуру в госсекторе, внедрить лучшие управленческие практики и компетенции. С помощью цифровых решений и технологий искусственного интеллекта можно и нужно повысить качество государственного управления во всех сферах. Прежде всего следует сфокусироваться на создании прочного инфраструктурного фундамента для высокотехнологичной и энергоемкой экономики будущего, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также подчеркнул важность грамотного подхода в логистике и строительстве объектов.

— На разрозненных участках были построены складские помещения, и только потом к ним подвели необходимые инженерные сети. К тому же эти объекты не отвечают унифицированным требованиям, что привело к росту издержек и потере эффекта масштаба. Это пример управленческой безграмотности. Поэтому нужен тщательно продуманный централизованный подход, — заявил Глава государства.

Токаев отметил, что именно через совершенствование организационной культуры и внедрение современных управленческих практик государство сможет эффективно использовать цифровые технологии и искусственный интеллект для повышения качества управления и развития экономики.

С текстовой трансляцией заседания можно ознакомиться по ссылке.