Президент потребовал выявить бенефициаров коррупционных схем в соцсфере

— В последнее время в мой адрес участились запросы граждан по механизму финансирования частных школ. В недавнем интервью газете «Turkistan» я высказал свою позицию: действующий порядок государственного финансирования сферы образования искажен и требует незамедлительного исправления. По итогам аудита частных школ были выявлены нарушения, связанные с незаконными и необоснованными расходами, ставшими возможными из-за несовершенства методики подушевого финансирования, — сказал Глава государства во время выступления на Национальном курултае.

По его словам, перед Правительством поставлена задача срочно реформировать механизм государственного финансирования образовательной сферы. Сформулировать четкие критерии финансирования. При этом, по словам Главы государства, следует учесть положительную роль бизнеса в развитии системы среднего образования.

Схожие проблемы, как отметил Президент, возникли и в здравоохранении. Комплексная проверка Фонда социального медицинского страхования выявила массу нарушений и злоупотреблений. В основном это банальные приписки и вопиющие факты фальсификаций документов с целью хищений государственных средств в огромных масштабах.

— Вся страна мобилизует усилия и средства для качественного экономического роста и строительства инфраструктурных проектов, развития здравоохранения, в это же время выделяемые на социальную сферу огромные финансовые средства попросту разворовываются. А ведь в 2024–2025 годах на развитие только здравоохранения государство выделило 7,8 триллиона тенге, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, надо понимать, что расходы государства на образование и здравоохранение направлены, прежде всего, на улучшение жизни наших граждан, продиктованы стратегией построения Справедливого Казахстана.

Президент поручил правоохранительным органам выявить всех выгодоприобретателей коррупционных схем. Он также поддержал решение Правительства передать Фонд обязательного медицинского страхования в ведение Министерства финансов.

— То, что произошло в Фонде, это результат отсутствия профессинализма руководителей социальной сферы, их безразличия к государственным интересам. Поэтому запрос на добропорядочность чиновников — по-прежнему актуальная задача общегосударственного характера, — заключил Глава государства.





Напомним, проведенный Министерством финансов IT-аудит информационных систем оказания медицинских услуг выявил массовые приписки и фиктивные услуги.

С текстовой трансляцией заседания Национального курултая можно ознакомиться по ссылке.