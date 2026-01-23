Криминальную схему автокредитования пресекли в Казахстане

Установлено, что злоумышленники путем оказания давления и угроз, принуждали беззащитных граждан оформлять на себя автозаймы. Для создания видимости платежеспособности участники схемы временно пополняли банковские счета, искусственно улучшая кредитную историю заемщиков.

Используя поддельные документы, подозреваемые под залог автомашин получали кредиты в микрофинансовых организациях. После этого дорогостоящие автомобили реализовывались за пределами страны.

На сегодняшний день выявлено 15 таких фактов, проводится работа по другим эпизодам.

В ходе обысковых мероприятий изъяты несколько единиц огнестрельного и холодного оружия, боеприпасы, а также документы и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

Досудебное расследование проводится по нескольким статьям, 6 основных фигурантов водворены в ИВС.



