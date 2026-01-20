Президент: «Халық кеңесі» получит право законодательной инициативы

— «Халық кеңесі» должен обладать правом законодательной инициативы. Это, безусловно, существенно повысит его статус. Высшим органом «Халық кеңесі» станет сессия, которая будет созываться не реже одного раза в год, — заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что новому органу будет передан базовый функционал Ассамблеи народа Казахстана в сфере межэтнического и межконфессионального согласия.

— Кроме того, новый орган сосредоточится на выработке предложений по совершенствованию внутренней политики, будет заниматься продвижением и разъяснением вопросов, связанных с государственной идеологией, положениями Конституции и другими ключевыми документами государства.

Функции по проведению Съездов лидеров мировых и традиционных религий, а также иных гуманитарных форумов государственного значения также перейдут в ведение Совета.

— Статус «Халық кеңесі» и порядок его формирования планируется закрепить в отдельном разделе Конституции и в специальном конституционном законе, — подчеркнул Президент.

Ранее сообщалось, что в состав «Халық кеңесі» войдут 126 человек: 42 представителя этнокультурных объединений, 42 представителя маслихатов и 42 представителя общественных организаций.

С текстовой трансляцией заседания можно ознакомиться по ссылке.