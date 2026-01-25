19:32, 24 Январь 2026 | GMT +5
Новое пожарное депо в Алматы достроят в августе 2026 года
В Наурызбайском районе Алматы продолжается строительство пожарного депо второго типа, рассчитанного на обеспечение безопасности примерно 90 тысяч жителей и около 400 объектов района, передает агентство Kazinform.
Заместитель акима города Бейбут Шаханов проверил ход работ. На сегодняшний день выполнено 35 % общего объема строительства.
Ведутся работы по кровле и фасадам, продолжаются внутренние строительные и инженерные работы в служебном доме. В административном здании возводятся верхние этажи и монтируются внутренние перегородки. Также ведутся работы в гаражном комплексе.
Как рассказали в акимате города, завершить строительство депо планируют в августе этого года.
