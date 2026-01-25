РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:32, 24 Январь 2026 | GMT +5

    Новое пожарное депо в Алматы достроят в августе 2026 года

    В Наурызбайском районе Алматы продолжается строительство пожарного депо второго типа, рассчитанного на обеспечение безопасности примерно 90 тысяч жителей и около 400 объектов района, передает агентство Kazinform.

    спасатели, МЧС
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Заместитель акима города Бейбут Шаханов проверил ход работ. На сегодняшний день выполнено 35 % общего объема строительства.

    Ведутся работы по кровле и фасадам, продолжаются внутренние строительные и инженерные работы в служебном доме. В административном здании возводятся верхние этажи и монтируются внутренние перегородки. Также ведутся работы в гаражном комплексе.

    Как рассказали в акимате города, завершить строительство депо планируют в августе этого года.

    Ранее мы писали, почему закрываются пожарные части в Бурабае.

    Теги:
    МЧС Алматы
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают