Новое пожарное депо в Алматы достроят в августе 2026 года

Заместитель акима города Бейбут Шаханов проверил ход работ. На сегодняшний день выполнено 35 % общего объема строительства.

Ведутся работы по кровле и фасадам, продолжаются внутренние строительные и инженерные работы в служебном доме. В административном здании возводятся верхние этажи и монтируются внутренние перегородки. Также ведутся работы в гаражном комплексе.

Как рассказали в акимате города, завершить строительство депо планируют в августе этого года.

Ранее мы писали, почему закрываются пожарные части в Бурабае.