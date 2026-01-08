Почему закрываются пожарные части в Бурабае — комментарий ДЧС

В соцсетях появилось видеообращение семей сотрудников пожарных частей № 5, № 20 и 27 города Щучинска и поселка Бурабай.

— В настоящее время мы слышим информацию о том, что эти пожарные части планируется закрыть. Эта ситуация нас очень беспокоит. Эти подразделения — важные структуры, спасающие жизни людей на протяжении десятилетий. Бурабайский район — лесная курортная зона. Пожароопасность очень высока. Наши супруги каждый день, рискуя своей жизнью, служат для безопасности населения, — отметили обратившиеся.

По словам женщин, закрытие частей отразится не только на пожароопасной ситуации в районе — здесь находится много жилых домов с печным отоплением. У каждого из пожарных есть семья и пожилые родители. В случае переезда семей дети вынуждены будут адаптироваться на новом месте. Также пожарным и их семьям придется оставить в Бурабае пожилых родителей, за которыми нужен уход.

Ситуацию прокомментировали в ДЧС Акмолинской области.

— В рамках организационно-штатных мероприятий штатные единицы пожарных частей Щучинского (ПЧ-5) и Бурабайского (ПЧ-20) районов перераспределены в пристоличные пожарные подразделения, которые также входят в состав ДЧС Акмолинской области. На сегодня сотрудники, попавшие под сокращение, будут трудоустроены в близлежащие пожарные подразделения, что позволит сохранить их опыт и обеспечить социальные гарантии. Отметим, что сотрудники были заранее уведомлены об оргштатных изменениях и выразили готовность продолжить службу в новых подразделениях, — пояснили в ведомстве.

В ДЧС добавили, что данное решение обусловлено ростом населения в пристоличных районах, что требует усиления материально-технической базы и кадрового обеспечения спасательных подразделений. При этом в Бурабайском районе по сравнению с пристоличным гарнизоном отмечается относительно низкая нагрузка. К примеру, в прошлом году подразделения ПЧ-5 и ПЧ-20 выезжали на пожары всего 27 раз. В этой связи возник вопрос рационального использования оперативных ресурсов.

— Следует отметить, что ПЧ-5 введено в эксплуатацию в 1956 году, а ПЧ-20 — в 1961 и признаны аварийными в связи с износом сооружений и несут потенциальную опасность для личного состава. В связи с этим, в данных районах ранее были построены и полностью укомплектованы три специализированные пожарные части, которые на сегодня обеспечивают пожарную безопасность на всей территории Щучинско-Боровской курортной зоны, — резюмировали в ДЧС.

