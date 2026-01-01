РУ
    11:38, 01 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстанские спасатели совершили 210 выездов в новогоднюю ночь

    Казахстанские спасатели работали в усиленном режиме в новогоднюю ночь, передает агентство Kazinform.

    Фото: МЧС РК
    Фото: МЧС РК

    Как сообщили в МЧС РК, за прошедшие сутки 31 декабря силами МЧС Казахстана совершено 210 выезда, из них на пожары и случаи горения — 91, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы — 119.

    Фото: МЧС РК
    Фото: МЧС РК

    При которых спасено и эвакуировано 241 человек, из них 30 детей.

    Фото: МЧС РК
    Фото: МЧС РК

    — МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки. Населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий, необходимо воздержаться от пеших прогулок на дальние расстояния, — говорится в сообщении ведомства. 

    Фото: МЧС РК
    Фото: МЧС РК
