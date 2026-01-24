Новое руководство назначено в Фонде соцмедстрахования

Гульмира Сабденбек имеет медицинское образование, степень магистра общественного здравоохранения (MPH) и управленческий опыт в системе здравоохранения.

В разные годы занимала руководящие должности, возглавляла департамент стратегического развития Национального медицинского холдинга, являлась заместителем председателя правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр». В предыдущей должности заместителя заведующего отделом социально-экономической политики Администрации Президента Республики Казахстан курировала вопросы социальной политики и устойчивого развития, государственного аудита и финансового контроля.

Коллективу фонда также был представлен первый заместитель председателя правления Айдар Мекебеков. Он имеет многолетний опыт работы в системе Министерства финансов РК. Прошел путь от налогового инспектора до руководителя подразделений органов государственных доходов и финансового контроля. Занимал должность заместителя председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. До сегодняшнего дня являлся директором департамента по противодействию хищениям в ТОО «Корпорация Казахмыс».

Деятельность Фонда социального медицинского страхования будет ориентирована на целевое и прозрачное распределение финансовых средств с учетом реальных потребностей населения, а также на обеспечение качественной медицинской помощи.

Напомним, Министерство финансов провело комплексный анализ деятельности Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). IT-аудит выявил массовые приписки и фиктивные услуги. По итогам аудита Премьер-министр Олжас Бектенов поручил передать ФСМС в Минфин. Олжас Бектенов заявил, что виновные в хищениях в ФСМС будут наказаны.