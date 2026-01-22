Массовая драка в Шымкенте: полиция завела три уголовных дела

— По данному факту возбуждено три уголовных дела — это покушение и убийство, похищение человека, а также хулиганство с применением оружия. На сегодня ряд подозреваемых взят под стражу. Между тем на место, в город Шымкент, также направлены руководители управлений центрального аппарата — криминальной полиции, следственного департамента, департамента собственной безопасности — для того, чтобы провести служебное расследование по причинам и условиям, почему в дневное время было совершено данное преступление, а также по работе комплексных сил полиции, — сообщил Адилов на брифинге в Сенате.

По его словам, на сегодня по данному уголовному делу есть ряд фигурантов, которые не задержаны, однако полицией принимаются все меры по установлению и задержанию всех причастных лиц.

Напомним, инцидент произошел 20 января на пересечении улиц Еримбетова и Рыскулова.

По предварительным данным, водитель Toyota Camry допустил столкновение с Hyundai Sonata, стоявшей на перекрестке на запрещающий сигнал светофора.

После ДТП конфликт быстро вышел за рамки словесной перепалки. Из Toyota Camry вышли трое мужчин, из Hyundai Sonata — водитель и двое пассажиров. Спустя несколько минут к участникам конфликта подъехал Lexus LX-570, из которого вышли еще четверо человек — предположительно, на подмогу стороне стороне Toyota Camry.

Словесный конфликт перерос в массовую драку, в ходе которой был применен нож.

В результате потасовки один из участников был госпитализирован в первую городскую клиническую больницу с множественными колото-резаными ранениями.

Второго пострадавшего — 40-летнего Василия Колесникова — по предварительным данным, насильно вывезли за пределы города. Как следует из записей камер уличного видеонаблюдения, подозреваемые пересадили мужчину в автомобиль ВАЗ-2114 и оставили возле центральной районной больницы Ордабасинского района Туркестанской области. К тому моменту он, предположительно, уже был мертв либо находился при смерти.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемые объявлены в розыск.