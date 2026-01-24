РУ
    Светский характер школы и культуры хотят закрепить отдельной статьей Конституции РК

    На заседании Конституционной комиссии генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері», известный журналист Дихан Камзабекулы поднял вопрос укрепления принципов светскости в системе образования и воспитания, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Светский характер школы и культуры хотят закрепить отдельной статьей Конституции
    кадр из видео

    По его мнению, светский характер образования и культуры должен получить четкое отражение в Основном законе страны, что соответствует традициям национальной интеллигенции.

    Он отметил, что для государственной системы образования светские национальные и общечеловеческие ценности являются цивилизационным ориентиром, как это практикуется в странах, выбравших путь устойчивого развития.

    — За последнюю четверть века, когда не осталось ни «одергивающей бабушки», ни «строгого авторитета», черные накидки, неряшливая внешность, укороченные штаны, длинные и редкие бороды заполонили все — от города до аула. Создавалось ощущение, будто над традиционно нравственной, воспитанной и образованной казахской средой сгустились темные тучи и поселилось смятение духа. Появилось поколение, не слушающее родителей, и псевдоверующие, отвергающие национальные традиции. Самое опасное — они начали воспитывать и своих детей в чуждом направлении, — сказал Дихан Камзабекулы.

    Спикер подчеркнул, что трагические судьбы граждан, уехавших воевать в Сирию, а также возвращенных на родину в рамках операции «Жусан», должны стать серьезным уроком для общества.

    — Религиозная экспансия касается не только мусульманского мира. Христианский мир, как и другие крупные и мелкие конфессии, зачастую действующие под маской умеренности, также стремятся проникнуть в систему образования — это не секрет. Однако в настоящее время ситуация начинает выправляться. В этом контексте норма о светскости, закрепленная в Конституции, могла бы оптимально решить данную насущную проблему, — выразил он свое мнение.

    По итогам выступления Камзабекулы предложил четко закрепить в Конституции принципы светского характера образования и культуры.

    Напомним, Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии.

    С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.

    Адиль Саптаев
