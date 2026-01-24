Депутат Мажилиса выступила за модернизацию преамбулы Конституции

По мнению парламентария, обновление преамбулы — это не просто редакционная корректировка, а важный шаг, укрепляющий национальное государство и определяющий идеологическое направление страны.

— Глава государства также подчеркнул необходимость опоры на национальные ценности в преамбуле. Он особо отметил важность демонстрации преемственности цивилизационных и государственно-образовательных традиций, берущих начало с казахской степи, и четкого отражения того, что Казахстан является наследником исторических государств Великой Степи. Поэтому наша общая задача в рамках конституционной реформы — подходить ко всем поступившим предложениям не поверхностно, а внимательно и глубоко, — отметила Унзила Шапак.

Она подчеркнула, что преамбула Конституции является идеологическим и моральным фундаментом Основного Закона, отражающим историко-культурную сущность страны и её национальный облик.

— В предлагаемом нами тексте преамбулы должны быть четко отражены несколько ключевых направлений. Прежде всего, Казахстан должен предстать как единая нация. Это — основной принцип, усиливающий национальную идентичность и объединяющий всех казахстанцев вокруг общих целей и общей ответственности. В преамбуле следует особо подчеркнуть унитарный характер государства, нерушимость границ и сохранение территориальной целостности. В современных геополитических условиях эти принципы являются решающими факторами укрепления суверенитета страны, — сказала депутат.

По ее словам, закрепление на уровне преамбулы идеи «Справедливого Казахстана» и ее центрального принципа «Закон и порядок» определяет новую философию развития государства и общества.

— Сегодня, говоря о Конституции, мы должны думать не только о власти и правовых нормах, но и об ответственности нации перед будущим, — подчеркнула Унзила Шапак.

Депутат также отметила, что идея сохранения природы и экологии должна стать общей ценностью общества и государства, а культура, закрепленная на конституционном уровне, объединяет народ и укрепляет общественное единство. По ее мнению, внимание к науке, образованию, инновациям и ответственности перед будущими поколениями делает Конституцию выражением общественного согласия между государством и народом.

Напомним, Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии.

С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.