Депутат Мажилиса выступила за модернизацию преамбулы Конституции
Депутат Мажилиса Парламента РК Унзила Шапак предложила обновить преамбулу Конституции с учетом современных требований. Об этом она сообщила на заседании Конституционной комиссии, поделившись своими соображениями по модернизации Основного Закона, передает корреспондент агентства Kazinform.
По мнению парламентария, обновление преамбулы — это не просто редакционная корректировка, а важный шаг, укрепляющий национальное государство и определяющий идеологическое направление страны.
— Глава государства также подчеркнул необходимость опоры на национальные ценности в преамбуле. Он особо отметил важность демонстрации преемственности цивилизационных и государственно-образовательных традиций, берущих начало с казахской степи, и четкого отражения того, что Казахстан является наследником исторических государств Великой Степи. Поэтому наша общая задача в рамках конституционной реформы — подходить ко всем поступившим предложениям не поверхностно, а внимательно и глубоко, — отметила Унзила Шапак.
Она подчеркнула, что преамбула Конституции является идеологическим и моральным фундаментом Основного Закона, отражающим историко-культурную сущность страны и её национальный облик.
— В предлагаемом нами тексте преамбулы должны быть четко отражены несколько ключевых направлений. Прежде всего, Казахстан должен предстать как единая нация. Это — основной принцип, усиливающий национальную идентичность и объединяющий всех казахстанцев вокруг общих целей и общей ответственности. В преамбуле следует особо подчеркнуть унитарный характер государства, нерушимость границ и сохранение территориальной целостности. В современных геополитических условиях эти принципы являются решающими факторами укрепления суверенитета страны, — сказала депутат.
По ее словам, закрепление на уровне преамбулы идеи «Справедливого Казахстана» и ее центрального принципа «Закон и порядок» определяет новую философию развития государства и общества.
— Сегодня, говоря о Конституции, мы должны думать не только о власти и правовых нормах, но и об ответственности нации перед будущим, — подчеркнула Унзила Шапак.
Депутат также отметила, что идея сохранения природы и экологии должна стать общей ценностью общества и государства, а культура, закрепленная на конституционном уровне, объединяет народ и укрепляет общественное единство. По ее мнению, внимание к науке, образованию, инновациям и ответственности перед будущими поколениями делает Конституцию выражением общественного согласия между государством и народом.
Напомним, Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии.
С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.