Жакип Асанов: Необходима конституционная гарантия против интернет-мошенничества
Заместитель председателя Сената Парламента РК Жакип Асанов на первом заседании Комиссии по конституционной реформе уделил особое внимание вопросам защиты личных данных казахстанцев, передает корреспондент агентства Kazinform.
Асанов отметил, что хотя «уличная преступность» за последние десять лет снизилась в девять раз, преступления против собственности переместились в цифровое пространство. В качестве примера он привел недавний случай в Акмолинской области, где организованная преступная группа, занималась похищением социально уязвимых граждан и оформлением на их имена крупных банковских кредитов.
Спикер подчеркнул, что в эпоху цифровизации защита частной жизни уже не ограничивается бумажными документами и безопасностью на улице. В жизни, зависящей от смартфонов и интернета, данные граждан становятся объектом мошеннических действий. Конституционная гарантия не должна оставаться только на бумаге — она должна полностью действовать и в цифровом пространстве. Для государства это — обязательство сохранить доверие населения и обеспечить реальную безопасность.
— Возникает естественный вопрос: как мы защищаем права граждан в цифровом мире? Как уберечь их от интернет-преступников? В Конституции есть статья 18 о неприкосновенности частной жизни. Но когда она была принята, цифровой мир еще не был таким развитым. Мы не жили в интернете так, как сегодня. Документы и деньги у нас хранились в бумажном виде. Сегодня значительная часть нашей жизни проходит онлайн. Телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни. Но именно в этом пространстве мы крайне уязвимы. В доме и на улице закон защищает нас, а в смартфоне такой защиты нет. Мы ежедневно видим, как личные данные переходят в руки мошенников. Каждый человек должен чувствовать себя защищенным, где бы он ни находился — на улице или в интернете. Это прямое обязательство государства, — отметил заместитель председателя Сената Жакип Асанов.
В заключение Асанов подчеркнул, что в рамках конституционной реформы необходимо специальное регулирование защиты личных данных, поскольку это напрямую влияет на доверие населения к государству.
