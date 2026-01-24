Жакип Асанов: Необходима конституционная гарантия против интернет-мошенничества

Асанов отметил, что хотя «уличная преступность» за последние десять лет снизилась в девять раз, преступления против собственности переместились в цифровое пространство. В качестве примера он привел недавний случай в Акмолинской области, где организованная преступная группа, занималась похищением социально уязвимых граждан и оформлением на их имена крупных банковских кредитов.

Спикер подчеркнул, что в эпоху цифровизации защита частной жизни уже не ограничивается бумажными документами и безопасностью на улице. В жизни, зависящей от смартфонов и интернета, данные граждан становятся объектом мошеннических действий. Конституционная гарантия не должна оставаться только на бумаге — она должна полностью действовать и в цифровом пространстве. Для государства это — обязательство сохранить доверие населения и обеспечить реальную безопасность.

— Возникает естественный вопрос: как мы защищаем права граждан в цифровом мире? Как уберечь их от интернет-преступников? В Конституции есть статья 18 о неприкосновенности частной жизни. Но когда она была принята, цифровой мир еще не был таким развитым. Мы не жили в интернете так, как сегодня. Документы и деньги у нас хранились в бумажном виде. Сегодня значительная часть нашей жизни проходит онлайн. Телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни. Но именно в этом пространстве мы крайне уязвимы. В доме и на улице закон защищает нас, а в смартфоне такой защиты нет. Мы ежедневно видим, как личные данные переходят в руки мошенников. Каждый человек должен чувствовать себя защищенным, где бы он ни находился — на улице или в интернете. Это прямое обязательство государства, — отметил заместитель председателя Сената Жакип Асанов.

В заключение Асанов подчеркнул, что в рамках конституционной реформы необходимо специальное регулирование защиты личных данных, поскольку это напрямую влияет на доверие населения к государству.

С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.