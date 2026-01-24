РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:15, 24 Январь 2026 | GMT +5

    Назначена дата следующего заседания Конституционной комиссии

    Комиссия по конституционной реформе приступает к обобщению предложений, озвученных на первом заседании. Об этом сообщила председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, передает Kazinform.

    Назначена дата следующего заседания Конституционной комиссии
    Фото: Конституционный суд РК

    По ее словам, в ходе первого заседания докладчики представили предложения, систематизированные в рамках работы рабочих групп, а также были выслушаны конкретные инициативы участников.

    — Все озвученные сегодня предложения переданы комиссии. Теперь нам необходимо время, чтобы их обобщить и оформить в виде сравнительной таблицы. Уже на следующих заседаниях мы будем работать именно по этой таблице, — отметила Эльвира Азимова.

    Она подчеркнула, что на следующем заседании комиссия перейдет к предметному обсуждению и начнет работу над новыми нормами и поправками.

    — Предлагаю провести следующее заседание в понедельник. Точное время будет сообщено дополнительно, — сказала председатель Конституционного суда.

    С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.

    Теги:
    Конституция Конституционный суд Конституционная реформа Политические реформы
    Нағашыбек Алдан
    Нағашыбек Алдан
    Автор
    Сейчас читают