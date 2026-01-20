РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:05, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Президент поддержал идею создания фонда «Национальное цифровое наследие»

    Такая инициатива в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта откроет новые возможности для сохранения и глубокого изучения исторического наследия. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая, проходящем в городе Кызылорде, передает Kazinform.

    Токаев, курултай
    Фото: Акорда

    — По мере стремительного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта вопрос укрепления национальной идентичности приобретает особую актуальность. Лишь те страны, которые перевели свою историю и культуру в электронный формат и интегрировали их в глобальную цифровую цивилизацию, смогут сохранить свою национальную самобытность. Это можно назвать требованием новой эпохи. В конечном счете речь идет о нашей идеологической самостоятельности и будущем страны. Я поддерживаю идею создания фонда «Национальное цифровое наследие», который будет аккумулировать народную память, научные знания и культурные ценности. Такая инициатива в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта позволит сохранить наше историческое наследие и создать условия для его всестороннего изучения, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

    В этой связи Президент напомнил, что на прошлом заседании Национального курултая он особо подчеркивал необходимость систематизации научных трудов, архивных материалов, музейных фондов и произведений искусства.

    — Фонд «Национальное цифровое наследие» позволит выстроить эту работу в соответствии с современными требованиями, — подчеркнул Глава государства.

    С текстовой трансляцией заседания Национального курултая можно ознакомиться по ссылке.

    Теги:
    Курултай Касым-Жомарт Токаев Цифровизация Национальный курултай
    Нағашыбек Алдан
    Нағашыбек Алдан
    Автор
    Сейчас читают