Президент поддержал идею создания фонда «Национальное цифровое наследие»

— По мере стремительного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта вопрос укрепления национальной идентичности приобретает особую актуальность. Лишь те страны, которые перевели свою историю и культуру в электронный формат и интегрировали их в глобальную цифровую цивилизацию, смогут сохранить свою национальную самобытность. Это можно назвать требованием новой эпохи. В конечном счете речь идет о нашей идеологической самостоятельности и будущем страны. Я поддерживаю идею создания фонда «Национальное цифровое наследие», который будет аккумулировать народную память, научные знания и культурные ценности. Такая инициатива в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта позволит сохранить наше историческое наследие и создать условия для его всестороннего изучения, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

В этой связи Президент напомнил, что на прошлом заседании Национального курултая он особо подчеркивал необходимость систематизации научных трудов, архивных материалов, музейных фондов и произведений искусства.

— Фонд «Национальное цифровое наследие» позволит выстроить эту работу в соответствии с современными требованиями, — подчеркнул Глава государства.

