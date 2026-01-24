Ерлан Карин подвел итоги работы Рабочей группы по Парламентской реформе

На проходящем в Астане первом заседании Комиссии по Конституционной реформе Карин сообщил, что через порталы e-Otinish и eGov от граждан и общественных деятелей поступило более 600 предложений.

По словам Ерлана Карина, Рабочая группа в течение полугода провела шесть заседаний, на которых обсуждались состав будущего Парламента, срок полномочий, количество депутатов, квоты, порядок выборов, взаимодействие с другими институтами власти, основные направления законодательного процесса и полномочия нового Парламента в обеспечении деятельности государственных органов.

Он также отметил, что Глава государства лично участвовал в нескольких заседаниях и поручал всесторонне изучать все предложения от граждан, экспертов и общественных организаций.

— Окончательное решение по конституционной реформе, по словам Президента, примут граждане страны на общенациональном референдуме, — подчеркнул Ерлан Карин.

Заместитель председателя комиссии выразил благодарность всем членам Рабочей группы за активную работу и участие в подготовке предложений по парламентской реформе.

Как сообщалось ранее, Рабочая группа по Парламентской реформе была создана 8 октября прошлого года Распоряжением Президента Касым-Жомарта Токаева. В ее состав вошли лидеры фракций политических партий Парламента, известные юристы-ученые, эксперты, общественные деятели, а также члены Национального совета. 14 октября состоялось первое заседание Рабочей группы, в котором Президент принял участие лично.