    Ерлан Карин подвел итоги работы Рабочей группы по Парламентской реформе

    Заместитель председателя Конституционной комиссии Ерлан Карин рассказал о работе Рабочей группы по Парламентской реформе, отметив, что в общей сложности 7 политических партий и 16 общественных организаций направили свои предложения по конституционной реформе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Карин
    Фото: Конституционный Суд

    На проходящем в Астане первом заседании Комиссии по Конституционной реформе Карин  сообщил, что через порталы e-Otinish и eGov от граждан и общественных деятелей поступило более 600 предложений.

    По словам Ерлана Карина, Рабочая группа в течение полугода провела шесть заседаний, на которых обсуждались состав будущего Парламента, срок полномочий, количество депутатов, квоты, порядок выборов, взаимодействие с другими институтами власти, основные направления законодательного процесса и полномочия нового Парламента в обеспечении деятельности государственных органов.

    Он также отметил, что Глава государства лично участвовал в нескольких заседаниях и поручал всесторонне изучать все предложения от граждан, экспертов и общественных организаций.

    — Окончательное решение по конституционной реформе, по словам Президента, примут граждане страны на общенациональном референдуме, — подчеркнул Ерлан Карин.

    Заместитель председателя комиссии выразил благодарность всем членам Рабочей группы за активную работу и участие в подготовке предложений по парламентской реформе.

    Как сообщалось ранее, Рабочая группа по Парламентской реформе была создана 8 октября прошлого года Распоряжением Президента Касым-Жомарта Токаева. В ее состав вошли лидеры фракций политических партий Парламента, известные юристы-ученые, эксперты, общественные деятели, а также члены Национального совета. 14 октября состоялось первое заседание Рабочей группы, в котором Президент принял участие лично.

